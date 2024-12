Addio Raspadori, svolta a sorpresa: il Napoli cambia idea, le ultime

Addio Raspadori, per il Napoli le cose sono cambiate: colpo di scena e scambio con la Juventus che diventa plausibile.

Che Giacomo Raspadori fino a questo momento abbia trovato poco spazio con la maglia del Napoli, è un dato ovviamente oggettivo. L’ex Sassuolo resta uno degli attaccanti italiani più importanti ed apprezzati anche dal commissario tecnico Luciano Spalletti, che al netto del minutaggio raccolto dallo stesso Jack, in questi mesi non l’ha mai tirato fuori dal giro della nazionale.

Ecco perché in casa Napoli, se prima si pensava di poter tenere Raspadori e magari provare a gestirlo meglio, adesso cose sembrano cambiate: il calciatore vuole giustamente aumentare i minuti in campo, il Napoli è consapevole che in questa fase storica non sarà possibile, ed allora ecco che la cessione diventa una soluzione plausibile.

Addio Raspadori, il Napoli cambia idea e guarda alla Juve

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe cambiato idea su Raspadori ed ora ci sarebbe l’intenzione di accettare proposte di un certo tipo, anche durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Una necessità, quella del calciatori, che è stata compresa dal club che inizialmente lo riteneva incedibile, mentre adesso starebbe aprendo all’addio.

Una delle soluzioni più gettonate – si legge – riguarderebbe la possibilità di vedere Raspadori partire ed attirare in quel di Torino: alla Juventus piace l’ex Sassuolo, e col Napoli si potrebbe portare avanti lo scambio di cui si è parlato molto in questi giorni, con Danilo che finirebbe in azzurro.