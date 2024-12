Stangata per i tifosi del Napoli: scatta il divieto, ecco il motivo

Punizione severissima per i tifosi del Napoli che non potranno andare allo stadio e sostenere gli Azzurri per il prossimo mese

Ancora un divieto, ancora un provvedimento nei confronti dei tifosi del Napoli che non potranno assistere ai match del club azzurro in trasferta per il prossimo mese.

Da quando è iniziata la stagione, il club partenopeo è stato colpito più volte. Particolare rilievo mediatico ha occupato la storia di Torino, in occasione del match contro la Juventus, quando a pochi giorni dalla partita sono stati annullati i biglietti di centinaia di tifosi provenienti dalla Campania, che avevano organizzato il viaggio e avrebbero voluto assistere alla partita di campionato. Uno stop improvviso. Chiaramente, i ticket sono stati regolarmente rimborsati, ma per chi aveva prenotato soggiorno e mezzi di trasporto, lo storno dipendeva dagli accordi e dalle offerte.

Napoli, altro divieto ai tifosi della Campania: stop lunghissimo

Secondo quanto appreso dalla Rai, il CASMS ha adottato una nuova linea durissima contro i sostenitori del Napoli e vieterà la vendita dei biglietti ai residenti in Campania per i prossimi tre match in trasferta.

Le prossime tre gare fuoricasa sono contro l’Udinese il 14 dicembre, il Genoa il 21 dicembre e la Fiorentina il 4 gennaio 2025. Dunque, per queste partite i tifosi campani avranno il divieto di acquisto dei tagliandi. I settori ospiti, evidentemente, saranno dedicati ai tifosi napoletani di altre regioni. Ad ogni modo, questo provvedimento del CASMS arriva dopo il tentativo di alcuni supporter napoletani che a Torino in occasione del match contro i granata hanno provato ad entrare allo stadio senza biglietto. Il Comitato di analisi per la sicurezza per le manifestazioni sportive sottolinea “la maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione”. E per tale ragione è scattato lo stop alle tre prossime trasferte.

Dunque, i tifosi residenti in Campania, se non ci dovessero essere ulteriori provvedimenti, potranno tornare a viaggiare in occasione di Atalanta-Napoli programmata nel weekend 18-19 gennaio (ancora da definire la data e orario del match). La trasferta a Bergamo, però, potrebbe considerarsi ugualmente a rischio per via dei dissapori che ci sono stati in passato tra le tifoserie. E la trasferta successiva sarà quella contro la Roma all’Olimpico, altro match delicato. Insomma, se il CASMS decidesse che dopo l’attuale divieto dovranno scattare ulteriori provvedimenti per i match successivi, i tifosi del Napoli provenienti dalla Campania torneranno ad occupare il settore ospite solo dalla 25a giornata, quando ci sarà Lazio-Napoli.