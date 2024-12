La reazione di Conte in allenamento dopo il 3-1 della Lazio

La reazione di Antonio Conte al primo allenamento dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio: ecco che cos’è successo a Castel Volturno

Dopo la serata da dimenticare, il Napoli è tornato subito ad allenarsi per preparare la seconda gara contro la Lazio. Quella che mette in palio i tre punti in campionato. La sconfitta in Coppa Italia brucia, ma nessuno fa drammi in casa Napoli.

Il Presidente De Laurentiis ha difeso le scelte di mister Conte, che per affrontare gli ottavi di finale di coppa ha utilizzato tutte le seconde linee. Per ADL, quella dell’allenatore è stata “Una lezione di vita sportiva” offerta all’intero gruppo. Tutti si devono sentire importanti e chi ha giocato di meno doveva scendere in campo, come premio per quanto stiano lavorando bene in allenamento e in generale in campionato. D’altronde, se il Napoli è primo in classifica non è solo per merito di Kvaratskhelia o Lukaku, ma anche dei meno utilizzati che a Castel Volturno spingono sempre al massimo e permettono ai titolari di esprimersi al meglio.

E così, a seguito del 3-1 della Lazio in Coppa Italia è tornato a Castel Volturno per l’allenamento del venerdì, a due giorni dal match casalingo. Ecco cos’è successo al centro sportivo e come ha reagito alla sconfitta.

Conte, nessuna sfuriata dopo la sconfitta in Coppa Italia

Stando a quanto riportato sulle pagine de Il Mattino, l’allenatore azzurro non ha assolutamente alzato la voce e non se l’è presa con nessuno dei giocatori schierati. D’altronde, il rischio era calcolato. Cambiare undici undicesimi della classica formazione rischia di mandare allo sbando un po’ tutti. Senza i punti di riferimento e con qualche giocatore attualmente non al proprio miglior livello, è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia.

“Ha dispensato pacche sulle spalle, nessuna sfuriata per il Napoli-2″ si legge tra le righe del quotidiano. E i titolarissimi che scenderanno in campo contro la Lazio domenica allo stadio Maradona hanno lavorato per due ore intense. La parola d’ordine non sarà riscatto, ma rivincita. Che è ben diverso.

Il Mattino sottolinea anche che Conte sarebbe rimasto colpito dalle parole post-partita di Simeone, che con lucidità ha dichiarato “zero alibi” dopo una prestazione di quel tipo. Il calciatore faceva riferimento specialmente alle scelte di formazione del mister, che non sono criticabili e che la squadra, titolari e non, si sta allenando bene. Insomma, contro la Lazio in Coppa c’era tutto per fare bene. Ma già in passato Simeone si è distinto per le sue attente analisi post-partita. Basti ricordare il suo pensiero sulla qualità del tempo, che nell’anno dello Scudetto divennero un mantra per sé stesso e per chi giocava meno, riuscendo a dare ugualmente un contributo degno di nota.