Biglietti Napoli-Lazio, caccia agli ultimi tagliandi: i settori disponibili

Svelata la situazione biglietti a meno di ventiquattro ore dalla sfida del Diego Armando Maradona: spuntano i settori disponibili per Napoli-Lazio.

In casa Napoli lo sguardo è puntato all’imminente sfida alla Lazio di Baroni, la seconda in seguito alla trasferta di Coppa Italia. Al Diego Armando Maradona è previsto un grande spettacolo, la qualità delle due formazioni è elevatissima. I tifosi partenopei sono pronti a offrire il solito apporto ai propri beniamini, provando a tramutarsi nel dodicesimo uomo in campo. Antonio Conte ha ripetutamente invitato l’intero ambiente di fede napoletana ad accompagnare gli azzurri. La risposta del pubblico non si è fatta attendere, ma attenzione: il sold out è ancora lontano, svelati gli ultimi settori disponibili.

Napoli-Lazio, non ancora raggiunto il sold out: i settori disponibili

Salvo sorprendenti cambiamenti, Napoli–Lazio non permetterà di registrare l’ennesimo sold out alla società partenopea. Secondo quanto visibile su Ticketone – portale che offre la possibilità di acquistare tutti i tagliandi delle gare azzurre – sono ancora disponibili migliaia di biglietti. Ad aver esaurito la propria capienza sono i settori delle due curve superiori e i Distinti Superiori Premium. Discorso differente, invece, per gli anelli inferiori di Curva B e Curva A, così come per i Distinti Inferiori. Ultimissimi posti disponibili nei Distinti Superiori e in Tribuna Posillipo Premium, mentre si registra una disponibilità media in Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida.

Difficile immaginare il raggiungimento del sold out, dunque, per il club partenopeo. Ciononostante, il calore del pubblico che presenzierà sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta si farà sicuramente sentire. Il Maradona dovrà diventare una vera e propria bolgia, provando a regalare energie extra ai calciatori napoletani che scenderanno in campo. Un fattore apparentemente banale, ma che può risultare decisivo ai termini del match.

Anche la formazione guidata da Marco Baroni sarà galvanizzata dai propri tifosi che quest’oggi sono accorsi in migliaia prima della partenza verso Napoli. Una dimostrazione non passata inosservata, i biancocelesti sperano di ripetere la vittoria ottenuta nella serata di giovedì. Al Diego Armando Maradona è previsto grande spettacolo tra due squadre che non avranno alcuna pietà dell’avversario, la posta in palio è altissima. Ai ragazzi di mister Conte spetterà il compito di riconquistare la vetta della classifica. L’impresa non sarà affatto semplice, Baroni e i suoi sono pronti a rovinare le aspirazione scudetto dell’intero popolo napoletano, malgrado Conte stia facendo da pompiere ormai da mesi.