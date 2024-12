Comunicato UFFICIALE del Napoli, nuovo accordo: notizia fantastica per i tifosi

Proprio in questi minuti, la SSC Napoli ha reso ufficiale il rinnovo: arrivano ulteriori novità anche per i tifosi di fede azzurra, entusiasti in seguito all’annuncio del club partenopeo.

A Napoli si attende il ritorno in campo dei propri beniamini, che nella serata di giovedì saranno impegnati a Roma contro la Lazio per la partita valida per la Coppa Italia, che anticiperà l’altro confronto sempre contro la squadra di mister Baroni, in programma invece per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Un doppio incrocio che dirà molto sul momento del Napoli, comunque positivo in seguito alle due vittorie di fila contro la Roma e il Torino negli ultimi due match di Serie A.

Ma l’attenzione da parte della dirigenza, oltre che al campo e al mercato (inizio della sessione invernale in programma per gennaio, ndr), è anche dedicata allo sviluppo del brand SSC Napoli da un punto di vista meramente commerciale. Le soddisfazioni a tal riguardo sono molteplici, frutto anche del lavoro di Tommaso Bianchini, figura chiave dietro al boom commerciale della società di Aurelio De Laurentiis riscontrato in questi ultimi anni. In mattinata, a proposito dell’area commerciale, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della squadra azzurra che amplifica la sua collaborazione con Socios.com

Notizie Napoli calcio, nuovo accordo con Socios.com: c’è l’annuncio del club

La SSC Napoli e Socios.com espandono la partnership: questo è quanto si apprende dai canali ufficiali del club partenopeo, annunciando novità sicuramente interessanti per i tifosi di fede azzurra.

Per i medesimi, sono previsti ulteriori benefici con l’acquisto di Fan Token. Di seguito, quanto si apprende dal comunicato ufficiale della società partenopea:

“SSC Napoli e Socios.com sono lieti di annunciare l’espansione della loro partnership per offrire ai tifosi del Club vantaggi e ricompense ancora più ricche grazie al Fan Token $NAP. (…) Grazie a questa espansione, i possessori del Fan Token $NAP avranno nuove opportunità di partecipare attivamente alle decisioni del Club tramite sondaggi dedicati, oltre a maggiori possibilità di accumulare punti e riscattare premi ed esperienze esclusive”.

SSC Napoli x Socios.com: arrivano le dichiarazioni di Tommaso Bianchini

Il binomio tra SSC Napoli e Socios.com parte dal 2021 e con questo nuovo accordo di partnership sono previsti ulteriori vantaggi in favore dei tifosi azzurri presenti in tutto il mondo.

A seguire, le parole di Tommaso Bianchini (Chief Revenue Officer di SSC Napoli) al sito ufficiale della società:

“Questa estensione del rapporto con Socios segna un’importante tappa nell’impegno del Napoli a continuare a innovare e a abbracciare strumenti tecnologici che possano migliorare l’esperienza dei suoi milioni di tifosi e avvicinare le sue comunità globali alla squadra. Il Web3 è uno dei pilastri della nostra strategia e siamo lieti di continuare a esplorare il suo enorme potenziale con il supporto e la guida dei leader in questo ambito nella categoria Fan Token”.