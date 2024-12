Conte punzecchia Marotta, da Milano attaccano il mister: scatta la polemica – FOTO

Antonio Conte ha punzecchiato a distanza il presidente dell’Inter Beppe Marotta: da Milano arriva la frecciatina contro il tecnico della SSC Napoli e scatta la polemica.

Fanno discutere le dichiarazioni che il tecnico della SSC Napoli Antonio Conte ha rilasciato nel corso della conferenza stampa odierna dalla sala stampa di Castel Volturno. In particolare, l’allenatore è tornato a parlare della lotta al vertice, sottolineando quello che è il continuo gioco delle parti che sembra ormai sistematicamente innescato dalla Milano nerazzurra. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale si è riferito in particolar modo a Beppe Marotta, respingendo ogni tentativo di pressione da parte della squadra di Simone Inzaghi.

Tali dichiarazioni (clicca qui per rileggere le parole rilasciate da Conte quest’oggi in conferenza) hanno subito scatenato il putiferio sull’asse Milano – Napoli: a scendere in campo nel dibattito è stato il giornalista Fabrizio Biasin, di dichiarata fede interista. In particolare, quest’ultimo sembra lanciare una vera e propria frecciatina nei confronti di Conte, legato al suo addio all’Inter prima dell’arrivo in simultanea di Simone Inzaghi. Uscita sui social che continua ad alimentare la polemica tra le due parti in causa, chiamate a dire la propria evidentemente nella lotta per la vittoria della Serie A.

News SSC Napoli, Conte contro Marotta: il post di Biasin fa discutere

Il botta e risposta tra Antonio Conte, tecnico del Napoli, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, si arricchisce di una nuova puntata dopo le dichiarazioni nella conferenza stampa odierna dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Il giornalista Fabrizio Biasin, in particolare, si sofferma sulla frase del tecnico della SSC Napoli, che ha definito la squadra completa e composta da numerose alternative. “‘Due squadre e tre quarti” che lui per primo non riteneva più all’altezza”, ha scritto sui suoi social Biasin, scatenando la reazione di moltissimi utenti, sia da una parte che dall’altra.

Intanto, i pensieri in casa Napoli sono tutti per la prossima sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ma è chiaro che tale discorso sia fortemente all’attenzione da parte dei diretti interessati e dai tifosi: a un terzo del campionato, è il caso di dire che il duello a distanza tra il Napoli e l’Inter, anche dal punto di vista mediatico, è quello che sta più tenendo banco a questo punto della stagione, seppur manchi ancora molto alla resa dei conti finale.