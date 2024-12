News SSC Napoli, la ricostruzione sui disordini a Torino: c’è anche un ferito

Grande giornata per il Napoli, che domenica pomeriggio ha battuto il Torino per 1-0. L’attenzione, però, si è spostata anche su ciò che è successo fuori dal campo.

Un pomeriggio sicuramente da incorniciare quello andato in scena nelle scorse a Torino, dove il Napoli è riuscito a battere la compagine granata sul risultato di 1-0. Decisiva la rete del centrocampista Scott McTominay, che regala ad Antonio Conte il momentaneo allungo in classifica, pur tenendo conto della paura per quanto successo a Edoardo Bove che ha portato al rinvio della partita tra Fiorentina e Inter, e che condiziona ovviamente la classifica allo stato attuale. Questa sera, si aspetta quella che sarà la risposta da parte dell’Atalanta (in campo contro la Roma, ndr), ma intanto in casa azzurra ci si gode una squadra che ha dato un’altra grande dimostrazione di forza.

Ciò che è successo in campo, però, non può mettere in ombra quanto successo nel pre match: dopo le prime prese di posizione delle scorse ore (qui per tutti i dettagli) arriva la ricostruzione de Il Mattino in merito ai disordini che si sono verificati allo stadio prima del fischio d’inizio, riportando anche la notizia di due identificati (dunque fermati dalle forze dell’ordine) e di un agente di polizia ferito.

Ultime Napoli calcio, cosa è successo a Torino prima della partita

Attimi di tensione e caos quelli che hanno preceduto il fischio d’inizio della sfida tra il Torino e il Napoli, vinta sul campo dagli azzurri con il risultato di 1-0.

Di seguito, quanto scritto dal giornale a tal proposito:

“Duecento tifosi azzurri, la metà senza biglietto per accedere la partita, ha tentato prima dell’inizio della gara di forzare il blocco della polizia e degli steward a via Filadelfia, dove c’è il varco del settore ospiti. Motivo per cui ci sono stati dei momenti di concitazione, con una piccola azione di alleggerimento dei poliziotti che, alla fine, hanno convinto i napoletani privi del tagliando, ad accedere allo stadio. Due tifosi sono stati identificati e un agente di polizia ha dovuto ricorrere alla cure mediche”.

Lo stesso quotidiano ha poi spiegato che ciò ha causato inevitabilmente ritardi negli ingressi allo stadio, con alcuni tifosi con regolare biglietto per l’ingresso che si sono ritrovati nel caos. Smentita, invece, la notizia di un contatto tra una parte della tifoseria napoletana e quella di fede granata.