“Ammassati senza respiro”, la testimonianza shock del tifoso del Napoli a Torino – VIDEO

La testimonianza che arriva dall’Olimpico di Torino è scioccante, il trattamento riservato ai tifosi azzurri fa infuriare tutti.

Torino Napoli ha regalato enorme gioia a tutto il popolo di fede napoletana che si gode il primo posto in classifica. Gli azzurri sono riusciti a infliggere la sconfitta ai padroni di casa grazie alla fantastica rete di Scott McTominay, autore anche quest’oggi di una prestazione maiuscola.

Felicità decisamente più contenuta per tanti tifosi napoletani presenti nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino, vittime di un deplorevole trattamento all’esterno dell’impianto nei minuti che hanno preceduto l’inizio della gara. A confermare il tutto è la scioccante testimonianza di un tifoso azzurro, le sue parole fanno imbestialire l’intero popolo napoletano.

Caos nel settore ospiti, un tifoso denuncia: “Ammassati senza respiro”

Torino Napoli è stata macchiata da uno spiacevole accaduto subito dai tifosi partenopei presenti nel settore ospiti. A questi ultimi, infatti, non è stato prontamente permesso l’ingresso allo stadio, con il conseguente disordine pubblico che ha messo a rischio le condizioni delle tante famiglie presenti. A testimoniare la vicenda è un tifoso azzurro che, intervenuto sui social, ha evidenziato il trattamento subito. Di seguito quanto affermato dall’utente sensodiapparteneza1926, che in un video ha dichiarato:

“Eravamo 500 tifosi ammassati come sardine, senza poter respirare. Spintoni, bambini, donne e anziani strattonati, a terra, calpestati per due ore. Una vergogna totale. Passato lo step di controlli, dove la polizia non faceva passare nessuno per due ore sotto il sole, hanno aperto un solo tornello in cui si faceva passare una persona alla volta per un’ulteriore controllo. Ci hanno tenuti bloccati per due ore, è stata una vergogna”.

Questa la scioccante testimonianza del tifoso presente all’esterno dell’impianto piemontese. Un accaduto da denunciare e da rendere noto alle autorità competenti e alle società nel tentativo di trovare una soluzione nel minor tempo possibile. Non è la prima volta che all’esterno dell’Olimpico di Torino – e non solo – accadano avvenimenti simili.

Il prossimo impegno del Napoli, in Coppa Italia contro la Lazio, si vedrà privo dei supporters di fede azzurra residenti in Campania. Una restrizione che non permette di risolvere i continui problemi legati all’ordine pubblico e che punisce ingiustamente i tifosi corretti. La scioccante testimonianza del tifoso presente all’esterno del settore ospiti dello stadio torinese sarà da prendere in considerazione e da mostrare alle società, per evitare un ulteriore triste epilogo. Il pubblico, vero motore di questo sport, non merita simili trattamenti.