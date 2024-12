UFFICIALE – I convocati del Torino per la sfida contro il Napoli: le scelte di Vanoli

La lista ufficiale dei convocati per il match in programma alle ore 15 è stata resa nota. Di seguito le scelte del tecnico.

C’è moltissima attesa per la sfida tra Torino e Napoli che andrà in scena alle ore 15.00. La posta in palio è molto alta, sia per i granata ma ancor più per gli azzurri che occupano la prima posizione in classifica. Oltre a ciò, i padroni di viva vivono un momento non semplice a causa dei risultati deludenti ottenuti nelle ultime settimane.

In casa Torino la parola d’ordine è: ripartire. Vanoli e i suoi ragazzi proveranno a fare ciò proprio contro il Napoli. Non a caso, l’allenatore ha scelto con cura i convocati per la sfida in programma oggi. Il tecnico non avrà a disposizione Ilic, il quale è alle prese con un infortunio. Di seguito la lista dei convocati.

Torino-Napoli, i convocati di Vanoli: le ultime

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Napoli in programma alle ore 15. Intanto, Paolo Vanoli ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il match. Di seguito l’elenco comunicato dalla società granata sul proprio sito ufficiale.