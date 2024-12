Buongiorno si ferma con i tifosi del Torino: il VIDEO è da brividi

Alessandro Buongiorno si è fermato con alcuni tifosi del Torino alla vigilia del match proprio contro la sua ex squadra: video da brividi.

La gara che vedrà affrontarsi Torino e Napoli non è assolutamente una come le altre per Alessandro Buongiorno. Il neo difensore azzurro, divenuto già un perno di questa squadra, si è trasferito in estate proprio dai granata, squadra di cui era tifoso e in cui aveva passato praticamente tutta la carriera.

Molto probabile che per lui domani i tifosi granata riserveranno un’accoglienza d’onore in simbolo del profondo legame con i colori del Toro. Buongiorno era infatti entrato nelle grazie dei supporters torinesi dopo che nell’estate del 2023 rifiutò una ricca offerta dell’Atalanta per continuare ad indossare la maglia che amava. Troppo forte, invece, nella scorsa estate il richiamo di Antonio Conte e del Napoli.

Buongiorno si ferma con i tifosi del Torino (VIDEO)

Il Napoli è arrivato a Torino nelle scorse ore e il primo impatto di Buongiorno con il suo ritorno da ex è subito stato da brividi. Stupenda l’accoglienza riservatagliagli da alcuni tifosi del Torino, che lo hanno accolto chiedendogli autografi sulle maglie del Torino.

Buongiorno si è fermato con piacere, firmando la maglia che era sua fino a pochi mesi fa. Sintomo di un legame profondissimo, che nemmeno un trasferimento e il calciomercato potranno mutare. La gara di domenica alle 15.00 sarà da seguire anche per queste emozioni che riuscirà a regalare.

Di seguito il video dell’incontro: