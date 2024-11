Napoli Basket, è testacoda con Trento: due assenti, coach Valli avvisa gli azzurri

Alla nona di campionato, il Napoli Basket cerca la prima vittoria contro Trento, reduce da otto successi di fila in LBA: le parole di coach Valli

Senza alcun successo in stagione, il Napoli Basket affronta Dolimiti Energia Trentino e sarà l’esordio di coach Valli sulla panchina azzurra. Un inizio non semplice, poiché Trento non ha ancora perso in campionato mentre gli azzurri sono sprofondati in fondo alla classifica e lotteranno per non retrocedere.

Ai problemi di umore e psicologici che accompagnano in questo momento la squadra, si aggiungono le due assenze per infortunio di Erick Green e Saccoccia. L’americano non ha ancora recuperato dai fastidi muscolari al polpaccio destro e deve alzare bandiera bianca anche per questo incontro fuori casa. Per il play il rientro potrebbe essere più lungo, visto l’infortunio muscolare rimediato prima dell’IBSA Next Gen Cup disputata a Varese la scorsa settimana.

Coach Valli ha presentato ai canali ufficiali del Napoli Basket la partita contro Trento alla vigilia:

“Trento è atipica, non possiede grandi centri. Faranno della corsa e contropiede la loro arma principale. Inoltre hanno una grande serenità dall’arco (42% da tre ndr). Sarà importante per noi fermare i loro contropiedi e predisporre una difesa in contrasto ai loro tiri. Abbiamo lavorato bene e sono convinto che possiamo fare una partita di sostanza, anche se la transizione di Trento è molto efficace”

Proprio dalla nuova gestione ci si aspetta un qualcosa di diverso dal punto difensivo, poiché la trasformazione in fase offensiva al momento sembra piuttosto carente.