“E’ il sogno di Thiago Motta ma il Napoli non vuole prestarlo!”: calciomercato, spunta il retroscena

Uno dei giocatori di casa Napoli finito nel mirino della Juventus di Thiago Motta: ecco la posizione del club azzurro.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli si guarda intorno per capire se possano presentarsi occasioni utili a migliorare la rosa di Antonio Conte, ed al tempo stesso c’è attenzione anche su elementi attualmente nell’organico azzurro che potrebbero proseguire la stagione altrove.

L’attacco è uno dei punti nevralgici, visto che alcuni elementi di reparto stanno giocando poco e c’è la possibilità che il Napoli valuti delle occasioni in uscita. In questi giorni si è parlato molto del futuro di Giacomo Raspadori, attaccante dal valore importante ma che al tempo stesso non ha avuto ampio spazio fino a questo momento.

Juve, il sogno Raspadori e la posizione del Napoli

Secondo quanto rivelato in queste ore da Tuttosport, la Juventus starebbe cercando un attaccante da inserire nella rosa bianconera, la netto di Arek Milik sul quale – come sottolineato anche in questi giorni – c’è la piena fiducia della società ed attesa per il suo rientro.

Al tempo stesso, la Vecchia Signora valuta anche degli innesti che possano fare al caso dell’allenatore bianconero nei prossimi mesi. Il nome di Zirkzee è in cima alla lista, e il suo scarso minutaggio in casa Manchester United potrebbe favorire la cessione, almeno apparentemente.

La verità è che difficilmente si arriverà ad una conclusione positiva per la Juve, ed ecco che un altro dei nomi che stuzzica Thiago Motta è quello di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo è un. pallino dell’allenatore della Juve che lo vorrebbe a Torino.

Al tempo stesso – stando a quanto riportato da Tuttosport – il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo in partire in prestito, unica modalità con la quale la Juventus cercherebbe di ingaggiarlo a campionato in corso.