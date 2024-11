“Buongiorno lo ha consigliato a Conte!”: mercato Napoli, il retroscena

Quale sarà il prossimo colpo di mercato del Napoli? Alessandro Buongiorno ha consigliato un nome ad Antonio Conte.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli si guarda intorno, Giovanni Manna ha ben chiaro quali sono le necessità degli azzurri in questa fase della stagione, ed ecco perchè si faranno soltanto operazioni che siano davvero in grado di migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore pugliese.

Conte attende, Manna valuta: il mercato potrebbe offrire delle occasioni soprattutto per giugno, anche perché sembra difficile che qualche squadra possa liberarsi di pedine importanti a campionato in corso, al netto di quelle che potrebbero essere delle proposte davvero irrinunciabili.

C’è un nome sul quale il Napoli starebbe lavorando e che sarebbe stato consigliato da uno degli azzurri attualmente a disposizione di Conte: Alessandro Buongiorno, ha indicato un suo ex compagno come colpo ideale per a compagine azzurra.

Mercato Napoli, occhi su Ricci: lo ha consigliato Buongiorno

Stando a quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Samuele Ricci: il centrocampista del Torino sta disputando una stagione importante, è diventato uno dei punti fermi di Vanoli e già da tempo ha attirato su di sé l’attenzione di club importanti in Italia ma anche in Europa.

Addirittura il Manchester City di guardiola avrebbe messo in lista il centrocampista classe 2001: in Italia, invece, c’è il Milan a seguire la situazione e, stando a quanto riportato in queste ore, anche il Napoli.

Alessandro Buongiorno – scrive Il Mattino – vorrebbe il suo ex compagno in azzurro ed avrebbe fatto il suo nome proprio ad Antonio Conte. Il club valuterà la situazione anche se, va detto, sembra difficile anche in questo caso arrivare a chiudere la trattativa in tempi brevi.