Napoli, Buongiorno svela un segreto di Meret: le sue parole

Il difensore dei partenopei Alessandro Buongiorno ha svelato uno dei segreti di Alex Meret durante un’intervista.

Alessandro Buongiorno si è integrato al meglio nello spogliatoio azzurro, si è reso da subito disponibile e ha stretto i rapporti con alcuni compagni in particolare.

Tra questi vi è anche Alex Meret, i due sono stati ritrovati spesso assieme in giro per Napoli. Ne ha parlato Buongiorno, svelando un segreto dell’estremo difensore ex Spal e Udinese.

“Con Simeone e Meret faccio giochi da tavolo o escape room”, Buongiorno svela l’hobby degli azzurri

In una recenta intervista a Cronache di Spogliatoio, Alessandro Buongiorno ha parlato del suo rapporto con gli azzurri e ha risposto all’affermazione di Lukaku secondo cui giocare ai videogame potesse aiutare l’intesa tra i compagni.

“Sicuramente, possono aiutarti in quel senso. lo gioco e capita di farlo anche con alcuni compagni, ma lo faccio soprattutto per sentire i miei amici di Torino. In realtà, con alcuni come Simeone e Meret giochiamo ai giochi da tavola oppure facciamo le escape room. Sono cose che ti permettono di passare una giornata un po’ diversa e in

compagnia”

Simeone l’ha ampiamente mostrato sui social, Meret invece no. Dunque è una novità il simpatico hobby per il portiere del Napoli.