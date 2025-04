Colpo di scena Napoli, Conte le prova tutte: Bologna avvisato

Napoli-Bologna: perché la sfida con Italiano è un banco di prova cruciale

Il Bologna di Vincenzo Italiano, quindi, non è assolutamente più una sorpresa. Con un gioco ben orchestrato e una solidità difensiva che fa invidia, i rossoblù sono un avversario che può mettere in crisi anche i più grandi. Per il Napoli, questa partita non è solo una questione di classifica: è un test di maturità.

Dopo la vittoria contro il Milan, che ha fatto esultare i tifosi del team partenopeo, battere il Bologna significherebbe mandare un segnale forte al campionato. Antonio Conte lo sa bene e, come riportano le ultime indiscrezioni, sta studiando ogni dettaglio per non farsi trovare impreparato. Del resto, in una stagione dove ogni punto può fare la differenza, perdere ora dall’Inter di Simone Inzaghi sarebbe un colpo davvero durissimo da superare

Il rientro di Scott McTominay, dunque il suo rientro è una boccata d’ossigeno per il Napoli. Il centrocampista ex Manchester United porta fisicità e dinamismo, qualità che contro un Bologna aggressivo potrebbero rivelarsi decisive.