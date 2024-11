Ranieri attacca: “Per noi solo gialli ai primi falli. Lukaku? Non parlo altrimenti…”

Claudio Ranieri sbotta durante la conferenza stampa postpartita. L’allenatore italiano ha rianalizzato alcune situazioni.

Napoli-Roma si è conclusa non senza polemiche. La partita è terminata sul punteggio di 1-0, ma ci sono state diverse situazioni che vanno analizzate in modo profondo. A rubare l’attenzione, però, è stata la gestione da parte dell’arbitro Massa che in più occasioni si è reso protagonista in negativo. In particolare modo, la gestione dei cartellini ha fatto discutere più del previsto, soprattutto in casa Roma.

I giallorossi non sono apparsi soddisfatti del direttore di gara. Tale atteggiamento è stato visibile anche in campo, con Claudio Ranieri che più volte ha contestato le scelte del direttore di gara. Infatti, l’allenatore dei capitolini ha portato tale “rabbia” anche in conferenza stampa dove si è lasciato andare ad uno sfogo pesante. L’ex Cagliari ha rianalizzato i falli commessi da Romelu Lukaku e non solo nell’arco dei novanta minuti.

Ranieri: “Non parlo sennò dicono che mi lamento perché ho perso”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, non è apparso soddisfatto dell’arbitraggio di Massa. Il direttore di gara si è reso protagonista in negativo durante l’arco dei novanta minuti. Ad essere contestata è la gestione dei cartellini, la quale non è stata approvata dal noto tecnico. Di seguito lo sfogo in conferenza stampa.

“Manca qualche giallo a Lukaku? Perché volete tirarmi per la giacca? L’avete visto tutti, mancano sì. Noi ai primi falli, subito giallo, loro no. Però non voglio parlare dell’arbitraggio, altrimenti mi dicono che mi lamento perché ho perso”.

Si tratta, quindi, di un ritorno amaro per Claudio Ranieri. Quest’ultimo, ha esordito per la terza volta sulla panchina della Roma ma la vittoria del Napoli ha rovinato totalmente i piani. Oltre all’amarezza per la sconfitta, l’allenatore non ha neppure apprezzato la gestione da parte dell’arbitro Massa.

In modo particolare, nel mirino del tecnico, ci sarebbe Romelu Lukaku. Infatti, l’attaccante belga si è reso protagonista di un intervento maldestro ai danni di Celik. In questo caso, è stato fischiato fallo a favore dei giallorossi ma non c’è stata alcuna sanzione per l’azzurro. Tutto ciò, non è piaciuto a Claudio Ranieri che ha subito analizzato la situazione in modo concreto. L’allenatore ha però deciso di non sollevare alcune polemiche durante la conferenza stampa postpartita.