Calciomercato Napoli, Manna è netto: la decisione non lascia dubbi

In casa Napoli, in attesa delle gara di quest’oggi contro la Roma, bisogna segnalare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dunque, è chiamato a rispondere all’Inter e all’Atalanta. Queste due squadre hanno infatti sconfitto, rispettivamente, Verona e Parma. Con questi due successi, quindi, i due team lombardi si sono portati in vetta alla classifica del campionato di Serie A.

Proprio per questo motivo, di fatto, il Napoli è chiamato a battere quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona la Roma di Claudio Ranieri. Tuttavia, prima della partita contro la Roma, bisogna registrare una decisione importante presa in sede di calciomercato da Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, Manna vuole rinforzare la difesa: cinque giocatori seguiti

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il Napoli ha come obiettivo nel prossimo mercato di gennanio quello di riforzare la difesa agli ordini di Antonio Conte. Giovanni Manna, almeno per il momento, sta seguendo cinque giocatori per ricoprire questo ruolo. Il primo è sicuramente Kiwior dell’Arsenal, poi ci sono Itakura del Borussia Monchenglabach e lo svizzero Omeragic del Montepillier.

Il Napoli sta seguendo anche un giocatore brasiliano, ovvero il classe 2005 Cunha del Santos. Da segnalare che si quest’ultimo c’è anche l’interesse dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mentre per quanto riguarda al mercato italian c’è da registrare l’interesse per Ismajli dell’Empoli, squadra ‘amica’ al club partenopeo.