Scudetto, il Milan ci crede ancora: il messaggio di Fonseca è rivolto anche al Napoli

Nonostante uno scialbo 0-0 contro la Juve una classifica che si fa sempre più preoccupante, il tecnico del Milan Paulo Fonseca sembra comunque non perdere la fiducia sulle aspirazioni tricolore dei rossoneri.

Il Napoli è atteso da un impegno che può dire molto sullo stato attuale di forma della squadra di Antonio Conte, che sarà monitorata dalle altre squadre che sono in questo momento nel gruppone in testa alla classifica. Dalla sfida di questa sera tra il Milan e la Juventus, però, arriva un risultato che potrebbe far comodo anche ai partenopei: uno 0-0 molto noioso per due squadre che hanno scelto prima di non farsi male, ancor prima che preparare una partita d’attacco. Nel caso in cui il Napoli dovesse portare a casa i tre punti contro la Roma di Claudio Ranieri, gli azzurri potrebbero guadagnare due punti sulla compagine di Thiago Motta e su quella allenata da Paulo Fonseca.

A parlare della classifica è stato proprio l’allenatore del Diavolo, ai microfoni di DAZN. L’ex Lille e Roma sembra ancora credere alle speranze che portano alla lotta Scudetto, anche se la classifica sembra parlare chiaro. C’è da ricordare, però, che i rossoneri devono ancora ricordare la sfida contro il Bologna rinviata per maltempo, che pesa sicuramente molto sul morale della piazza milanista, che in questi istanti non sta nascondendo il proprio malumore.

Serie A, Fonseca: “Scudetto? Al Milan ci crediamo ancora”

Il tecnico dell’AC Milan, Paulo Fonseca, ha parlato a DAZN dopo il fischio d’inizio della sfida contro la Juventus di Thiago Motta, finita con un tutt’altro che indimenticabile 0-0.

Di seguito, quanto evidenziato dalle parole rilasciate dal portoghese:

“Scudetto? Io ci credo ancora, a prescindere di quello che dicono gli altri. Ci sono ancora tanti punti in palio da qui in avanti. Fischi dei tifosi? Credo sia una cosa normale quando non si vince, capisco perfettamente i tifosi. Avrei fatto la stessa cosa al loro posto dopo una partita poco spettacolare”.

Il rossonero, dunque, crede ancora allo Scudetto, malgrado il Diavolo non ha mai convinto fino in fondo a ora, mandando così un messaggio chiaro alle squadre presenti nel gruppone in testa alla classifica di Serie A, guidato per l’appunto dal Napoli di Antonio Conte che, in ogni caso, contro la Roma ha l’obiettivo di allungare sia sui rossoneri che sui bianconeri.