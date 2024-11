Presenze all-time SSC Napoli, Meret sempre più in alto: è pronto ad agganciare l’idolo dei tifosi

Meret è pronto a festeggiare un traguardo importante con la maglia del Napoli: nel caso in cui dovesse essere confermata la sua titolarità contro la Roma, l’estremo difensore raggiunge l’idolo dei napoletani.

Contro la Roma, il Napoli vuole ritornare alla vittoria: la squadra azzurra intende tornare a far felici i propri tifosi, che vivono la sfida con i giallorossi sempre con un certo trasporto emotivo. Antonio Conte è consapevole dell’importanza della sfida che si giocherà domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 18:00), allo stadio Diego Armando Maradona, motivo per cui l’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole isolare la sua squadra da ogni possibile polemica ritenuta, dal suo punto di vista, superflua.

Come nel caso, insomma, di quanto successo con Alex Meret nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Roma (qui per leggere le dichiarazioni): il tecnico ha ribadito con forza la centralità dell’estremo difensore friulano nel progetto azzurro, respingendo le discussioni in merito al suo portiere. Quest’ultimo è pronto a scendere in campo da titolare con la squadra di Claudio Ranieri, con un grande traguardo nel mirino: la possibilità di poter ingaggiare Ezequiel Lavezzi nella classifica delle presenza all-time con la maglia del Napoli, in tutte le competizioni.

Statistiche SSC Napoli, Meret si appresta ad agganciare Lavezzi: il dato

Napoli – Roma potrebbe essere un traguardo molto importante per Alex Meret, estremo difensore del club azzurro finito negli ultimi tempi nel mirino dei tifosi azzurri per alcuni interventi definiti non impeccabili.

In particolare, l’ex SPAL e Udinese, in caso di partenza confermata dal primo minuto nella sfida contro il club capitolino, aggancerà un idolo dei tifosi come Ezequiel Lavezzi nella classifica delle Presenze all – time della SSC Napoli (il portiere è a 187, al cinquantottesimo posto, mentre il Pocho a 188, ndr). Dopo di che, Meret potrà anche raggiungere uno dei protagonisti del Napoli recente, ossia Eljif Elmas, fermo a 189 presenze al pari di un’altra leggenda come Dino Zoff.

Un traguardo sicuramente non banale e che, magari, potrebbe avere anche un peso in sede di trattativa tra il portiere e la SSC Napoli in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto, per cui sembra mancare ancora molto per una fumata bianca. I pensieri, però, ora sono dediti tutti al campo, dove il Napoli cercherà di imporsi nelle prossime ore contro la Roma.