Napoli-Roma, Maradona verso il sold out: dove sono gli ultimissimi biglietti disponibili

Se non sarà sold out, poco ci manca: lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a dare un supporto importante al suo Napoli, che affronterà la Roma nella tredicesima giornata di Serie A.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e la Roma, che andrà in scena nel pomeriggio di domenica allo stadio Diego Armando Maradona. La speranza da parte dei tifosi è che la squadra abbia assorbito nel migliore dei modi la terza sosta di stagione per le Nazionali e che possa così dare una risposta nei confronti di quelle squadre che sono scese in campo prima dei partenopei. D’altro canto, i giallorossi arrivano alla sfida di Fuorigrotta in un clima davvero surreale, con il ritorno di Claudio Ranieri che rappresenta l’auspicio da parte dei supporters di fede giallorossa di risalire quanto prima la china.

Malgrado tra i due la stima è enorme, Antonio Conte però è stato chiaro, augurando in maniera anche scherzosa a Ranieri di rimettere in sesto la squadra soltanto dopo aver affrontato il Napoli al Maradona. Ma quanti tifosi ci saranno allo stadio Diego Armando Maradona? Manca davvero poco al sold out, con soltanto due settori che, a poche ore dalla sfida, sono ancora disponibili.

Verso Napoli – Roma, ultimissimi biglietti disponibili: i dettagli

Ci sono ancora biglietti disponibili per uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A tra il Napoli e la Roma? Seppur in disponibilità assolutamente minime, sono in vendita ancora alcuni tagliandi – gli ultimissimi – in Tribuna Posillipo e Tribuna Posillipo Premium.

Un’ennesima dimostrazione d’amore da parte dei tifosi di fede partenopea, pronti a sostenere i propri beniamini per spingerli a una vittoria che, eventualmente, avrebbe un peso tutt’altro che irrilevante.

Molti, inoltre, gli eventi che si terranno domani proprio allo stadio Diego Armando Maradona: nella sfida di domani contro la Roma, il tifo presente al Maradona ricorderà Ciro Esposito, sostenitore azzurro che oggi, 22 novembre, avrebbe compiuto quarant’anni. Anche la mamma Antonella ha annunciato la sua presenza allo stadio Diego Armando Maradona, per assistere alla coreografia che prenderà vita a Fuorigrotta nel corso del match. Senza dimenticare, inoltre, che nel pre partita sarà svelato l’inedito di Pino Daniele, con un’iniziativa che sicuramente emozionerà tutti i supporters che gremiranno gli spalti di un Maradona che si preannuncia caldo, pronto a scendere in campo al fianco degli uomini di Conte a suon di cori.