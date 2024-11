“L’accordo non decolla”, c’è distanza tra le parti: in casa Napoli aumenta la tensione!

Sono ore molto calde in casa Napoli. La società sta lavorando su un accordo importante che favorirebbe l’intero gruppo squadra e non solo.

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, e grazie a tutto ciò anche diversi calciatori son tornati ad esprimere al meglio le proprie qualità. Tutto ciò, ovviamente è merito di Antonio Conte che non ha mai trascurato l’aspetto mentale dei suoi ragazzi. Infatti, il tecnico ha ridato la giusta grinta ai protagonisti, come ad esempio successo con Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è tornato a brillare nel rettangolo verde anche se continua a vivere una situazione molto “delicata”.

Ad oggi, il futuro dell’esterno georgiano è in “dubbio”. Il contratto con il Napoli scade nel lontano 2027, ma le ottime prestazioni hanno attirato l’interesse di alcuni top club come Barcellona e PSG. Per la società azzurra, però, continua ad essere intoccabile e a tal proposito si starebbe lavorando ad un ricco rinnovo contrattuale. Nelle ultime ore, però sono emerse alcune problematiche.

Rinnovo Kvara, la clausola frena l’accordo: la richiesta

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia non decolla. Da diverse settimane, il club azzurro e l’entourage del calciatore stanno portando avanti i colloqui per il prolungamento contrattuale. Quest’ultimo, però, fatica a realizzarsi a causa delle diverse idee tra le parti. Come riportato da “Sky” uno dei nodi principali sarebbe legato alla clausola. L’agente chiede l’inserimento di una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro, mentre la dirigenza respinge tale idee e starebbe pensando di aumentare il valore fino ad arrivare a 100 milioni di euro.

Quindi, è possibile intuire che al momento il problema principale sia rappresentato solo dalla clausola. Quest’ultima, starebbe infatti rallentando l’intera operazione impedendo così al Napoli di mettere nero su bianco l’accordo. Le parti sono “lontane” anche sull’ingaggio, visto la proposta della società di sei milioni di euro a stagione e la richiesta dell’agente di ben otto milioni di euro. Ciò nonostante, però, il vero intoppo sarebbe rappresentato solo ed esclusivamente dal valore della possibile clausola rescissoria presente nel nuovo contratto.

La situazione, al momento, è tutt’altro che semplice. Naturalmente, l’ultima parola spetta al calciatore georgiano. Infatti, ad indirizzare l’intero affare sarà proprio la volontà del calciatore che deciderà se vestire o meno la maglia del Napoli in vista dei prossimi anni.