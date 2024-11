Roma, scoppia un nuovo caos prima del Napoli: Ranieri già in difficoltà

In casa Roma continua a regnare il caos anche dopo l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa: scoppia un nuovo giallo prima della partita contro il Napoli.

Grande attesa tra i tifosi del Napoli per il ritorno in campo per la prossima partita di Serie A contro la Roma, valida per la tredicesima giornata. Allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio previsto per le ore 18:00 di domenica), è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con la speranza che ciò possa essere un fattore ulteriore su cui poter contare. La sfida contro i giallorossi non è mai banale e, considerando anche il tenore degli avversari – seppur ora in difficoltà -, può dare molte indicazioni in merito alle aspirazioni degli azzurri.

Tuttavia, il ritorno di Claudio Ranieri nella Capitale non placa le tensioni all’interno dell’ambiente giallorosso: in casa Roma, Mats Hummels sta diventando un vero e proprio mistero. Il tecnico ex Leicester ha fatto capire di voler puntare anche sull’ex Borussia Dortmund, anche se l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport profila anche un possibile addio, a sorpresa, già a gennaio. Una situazione che continua ad alimentare il dibattito in casa Roma a pochi giorni dalla sfida contro la squadra di Antonio Conte.

Verso Roma – Napoli, nuova esclusione di Hummels? Cosa trapela in vista di domenica

Mats Hummels di nuovo escluso dai titolari per la sfida contro il Napoli? A svelare la possibile scelta, obbligata, da parte di Claudio Ranieri è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano a tal proposito:

“Hummels, nei giorni in cui aveva firmato per la Roma, aveva chiesto “2-3 settimane per rimettersi in forma”. Invece siamo a 2-3 mesi, con tempi decisamente dilatati. Fin qui il campione che conoscevamo si è fatto notare solo per lo sfortunato autogol di Firenze nei 23 minuti giocati in stagione e per una serie di post sarcastici su Instagram che non sono piaciuti molto ai tifosi. Adesso ogni scenario è aperto: Hummels ha il contratto in scadenza a giugno; se non riuscisse a conquistare spazio in Italia nel prossimo mese, potrebbe chiedere di tornare a gennaio in Bundesliga dove alcune squadre hanno già sondato la sua disponibilità”.

Una situazione che contribuisce ad aumentare il caos a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, match di vitale importanza per una squadra – come quella azzurra – che vuole continuare a confermarsi.