“Grazie tifosi, Napoli è casa mia”, il saluto alla città è strappalacrime: avete visto? – FOTO

Una lettera alla città per un ringraziamento speciale a coloro che hanno creduto il lui: il saluto ufficiale a Napoli e ai napoletani commuove tutti sul web.

L’addio certamente non è stato quello che si auspicava la gente di Napoli, ma la lettera di ringraziamento scritta dall’ormai tecnico del Napoli Basket, Igor Milicic, apparsa nelle ultime ore sui social, è davvero da pelle d’oca. Sarà impossibile dimenticare quella che è stata una gioia che da tanto tempo la città aspettava – la vittoria in Coppa Italia – e che è arrivata sotto la sua gestione.

La crisi degli ultimi tempi, con otto sconfitte consecutive, ha però sancito un addio che è divenuto difatti inevitabile, ma ciò non potrà mai macchiare il ricordo di un tecnico che ha dato davvero tanto al movimento cestistico della città partenopea.

Un messaggio di ringraziamento alla città di Napoli che in queste ore sta divenendo virale sul web e che sta emozionando tutti gli appassionati del Napoli Basket.

“Oggi, a sangue freddo, non provo altro che enorme orgoglio dopo il mio periodo trascorso a Napoli”, ha esordito il tecnico nella sua lettera, nella quale ha tenuto a ringrazia tutta la città: dalla dirigenza alla squadra, fino ad arrivare ai tifosi. “Avete fatto in modo che sentissi Napoli come la mia Casa. Voglio dire a voce alta che oggi sono un uomo e un allenatore migliore grazie a voi”.

Di seguito, il toccante saluto di Milicic apparso sui social:

Big gratitude for all fans, players, staff, management and owners of @basket_napoli ! In good and bad times it was one most pleasant experiences. No words just big and Forza Napoli Basket pic.twitter.com/8LQdgJGFEh

— Igor (@mili44igor) November 19, 2024