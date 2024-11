Verso Napoli-Roma, non c’è pace per Conte: c’è un altro azzurro a rischio!

Sono ore calde in casa Napoli in vista della ripresa del campionato. Antonio Conte dovrà fare i conti con diverse problematiche.

La sosta per le Nazionali porta ancora diversi infortunati. Gli impegni dei calciatori in giro per il mondo non fanno sorridere i club, e nemmeno i protagonisti. Questa volta, a farne le spese è proprio il Napoli di Antonio Conte. Nel match di ieri, tra Polonia e Scozia è stato registrato l’infortunio di Scott McTominay. Quest’ultimo, ha accusato un problema alla caviglia sinistra che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro la Roma.

La situazione, però, potrebbe essere più grave del previsto. Infatti, Antonio Conte dovrà fare i conti con un’altra situazione molto delicata. L’allenatore oltre alle condizioni fisiche, dovrà monitorare anche un altro aspetto molto importante. Alcuni giocatori vengono da viaggi molto lunghi e potrebbero non essere al massimo. Tra questi, c’è Mathias Olivera che sarà ancora impegnato con l’Uruguay in Sud America.

Olivera in dubbio per la Roma: può partire dalla panchina

Le prime uscite stagionali di Mathias Olivera sono state a dir poco brillanti. La competizione con Leonardo Spinazzola non è mai esistita, e il merito va proprio al difensore uruguaiano. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” in vista della prossima sfida contro la Roma, però, l’ex Getafe potrebbe sedere in panchina. Non si tratta di un problema fisico, ma bensì degli impegni con la Nazionale Uruguaiana.

Il calciatore dovrà scendere in campo contro il Brasile nella notte tra martedì e mercoledì, quindi ciò gli impedirà di raggiungere la squadra in anticipo. Il primo lavoro con il gruppo a Castel Volturno potrebbe essere svolto venerdì, o addirittura anche sabato. A tal proposito, Antonio Conte sarebbe pronto a modificare la formazione titolare, evitando qualsiasi tipo di “affaticamento” sia mentale che fisico al giocatore.

Sebbene il Napoli non abbia impegni europei, il tecnico è a conoscenza delle tante partite disputate dai suoi calciatori. Il tutto, ovviamente, non agevola la condizione fisica che potrebbe essere precaria dopo viaggi così lunghi. A tal proposito, la scelta a sinistra potrebbe ricadere proprio su Leonardo Spinazzola. L’ex Roma è pronto a sfidare il proprio passato allo stadio Diego Armando Maradona. Naturalmente, nessuna decisione è stata ancora presa, ma bisognerà aspettare le ultimissime ore per capire le condizioni di Olivera e la conseguente scelta dell’allenatore azzurro.