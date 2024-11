“Sono stato fortunato, ho avuto Conte. Napoli? Arriverà primo”: l’annuncio fa esultare i tifosi!

Nelle ultime ore, un noto esperto ha parlato di Antonio Conte e non solo. Per l’allenatore azzurro è arrivato un grandissimo elogio.

La stagione del Napoli è partita col botto, e il merito è senza dubbio di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha ridato alla squadra una mentalità vincente grazie alla quale è stato possibile raggiungere la vetta della classifica. Con il pareggio a Milano contro l’Inter prima della sosta, gli azzurri hanno blindato il primato nonostante la minima distanza. Ad oggi, i partenopei guidano la classifica e non hanno alcuna intenzione di perdere la prima posizione.

Come già detto, tutto ciò è stato possibile anche grazie al lavoro di Antonio Conte. Quest’ultimo, da sempre noto come un vero e proprio condottiero, ha saputo lavorare sulla testa dei suoi calciatori e l’ha fatto in modo brillante. Non a caso, nelle ultime ore, anche Gianluigi Buffon ha parlato del metodo usato dal tecnico salentino. L’ex portiere della Juventus ha elogiato l’attuale allenatore del Napoli, sbilanciandosi sui possibili obiettivi del club campano.

Buffon: “Il Napoli arriverà primo o al massimo secondo con Conte”

Gianluigi Buffon, ex calciatore e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” analizzando diversi temi importanti. In modo particolare, lo storico estremo difensore ha deciso di focalizzarsi sulla situazione legata al Napoli, e in modo particolare ad Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Nella mia carriera sono stato fortunato. Ho avuto allenatori come Capello e Conte, quei tecnici che scuotono i calciatori. E poi ho avuto anche allenatori che tranquillizzano come ad esempio Allegri. Abituati a Conte che ci faceva delle strigliate incredibili, Allegri ci parve un vero e proprio angelo”. Sul Napoli: “Ogni uomo è adatto in un determinato momento. Quando ho saputo che Conte sarebbe arrivato a Napoli, ho subito pensato che gli azzurri avessero la possibilità di arrivare primi o secondi”.

Le parole di Gianluigi Buffon sottintendono ancora una volta le qualità di Antonio Conte. Quest’ultimo, è un allenatore vincente che ha sempre raggiunto importanti traguardi prima da giocatore e poi da tecnico. Non a caso, i risultati in casa Napoli sono emersi in pochissime settimane. Sebbene la stagione sia ancora molto lunga, ad oggi gli azzurri hanno il proprio destino tra le mani e il condottiero salentino saprà certamente come gestirlo. Infatti, sarà molto curioso assistere alla ripresa del campionato per capire ancora una volta la mentalità della squadra e non solo.