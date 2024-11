“Napoli in ansia per un azzurro”, oggi rientrerà in città: la prima diagnosi

Sono ore molto calde in casa Napoli. La sosta per le Nazionali ha complicato i piani di Antonio Conte in vista della ripresa.

La Serie A è stata costretta ad una sosta forzata a causa degli impegni per le Nazionali. Quest’ultime, hanno disputato diverse partite valide per la Nations League e non solo. I calciatori azzurri convocati dai rispettivi CT sono stati diversi, motivo per il quale in casa Napoli c’è stata moltissima apprensione per possibili infortuni. Quando tutto sembrava esser andato per il meglio, però, è arrivata una brutta notizia per Antonio Conte e il club campano. Infatti, nelle ultimissime ore, un giocatore ha accusato un problema fisico durante la partita con la propria Nazionale.

L’azzurro in questione è Scott McTominay, il quale ha lasciato anzitempo il campo durante la sfida tra Polonia e Scozia. Una volta accaduto ciò, in casa Napoli è subito aumentata l’apprensione. Il problema dovrebbe essere alla caviglia, in modo particolare quella sinistra che non ha permesso al giocatore di continuare la partita. Nelle ultime ore, sono emersi i primissimi dettagli sull’ex calciatore del Manchester United.

Infortunio McTominay, oggi rientrerà a Napoli: le ultime

Scott McTominay si è infortunato in Nazionale. Purtroppo, la notizia è giunta ieri sera durante la sfida tra Polonia e Scozia. Il calciatore del Napoli è uscito anzitempo dal campo a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il tutto, ha destato più di una semplice preoccupazione in quanto si tratta di un uomo chiave per Antonio Conte. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” una volta uscito dal campo, si è subito levato lo scarpino e il medico della Nazionale ha iniziato a visitarlo.

Ovviamente, è presto per capire l’entità reale dell’infortunio. Infatti, lo scozzese rientrerà oggi in città per permettere al Napoli di proseguire con i dovuti accertamenti. A visitare il giocatore sarà ovviamente il dottor Canonico, il quale scoprirà la gravità del problema che poi sarà naturalmente comunicato ad Antonio Conte.

Il tecnico azzurro spera in una notizia positiva, ancor più a causa del prossimo impegno di Serie A. Infatti, il Napoli sfiderà la Roma nella prossima giornata del campionato italiano con la partita che andrà in scena domenica alle ore 18.00 allo stadio Maradona. Ovviamente, la formazione titolare scelta dall’allenatore salentino varierà anche a seconda dell’infortunio di McTominay, il quale è da considerare in dubbio per l’importante occasione. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti circa le condizioni del centrocampista.