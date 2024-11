“E’ uscito zoppicando”: Napoli, per Conte c’è un altro caso da monitorare

Un altro infortunio in nazionale: Antonio Conte e tutti i tifosi del Napoli sono in apprensione, il calciatore azzurro è uscito dal campo zoppicando.

Non arrivano belle notizie dalle nazionali per il Napoli, di nuovo. Si, perché gli azzurri non sono stati fortunati di recente, e basti pensare all’infortunio di Stan Lobotka che è rimasto fuori dal campo per diverse settimane a causa di un problema accusato proprio con la maglia della Slovacchia. Un tema, in casa partenopea, del quale si parla da anni e che sembra tornare prepotente sempre più spesso.

In questi minuti si sta parlando di un altro giocatore della rosa azzurra che si sarebbe fatto male con la sua nazionale sul quale, però, non ci sono notizie certe e serviranno accertamenti per capire la reale entità della situazione: Scott McTominay.

Napoli, McTominay esce zoppicando: Conte in apprensione

Durante la sfida tra Polonia e Scozia, il centrocampista del Napoli è uscito al minuto 76′, lasciando il campo a Gauld. Peccato che McTominay sia uscito zoppicando, e questo ha subito creato apprensione. La sua sostituzione sarebbe arrivata proprio per un problema alla caviglia, anche se non si hanno notizie certe su quello che sarebbe nel concreto il problema accusato dallo scozzese.

Nelle prossime ore arriveranno maggiore novità e si capirà se il problema accusato da McTominay contro la Polonia possa rivelarsi tale da tenerlo fuori nei prossimi giorni, magari proprio al rientro in Italia con la partita in programma contro la Roma.