Formazioni Italia-Francia, Spalletti ha deciso: scelta a sorpresa su Raspadori

Sono arrivate le formazioni ufficiali per la sfida tra Italia e Francia: il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha sciolte le riserve su Giacomo Raspadori, in bilico fino all’ultimo.

La speranza da parte dei tifosi è che possa essere un’altra notte memorabile per la Nazionale e per i giocatori della SSC Napoli che sono impegnati in questi giorni con la selezione azzurra. Dopo la vittoria contro il Belgio, che ha visto un’ottima prova sia da parte di Giovanni Di Lorenzo che di Alessandro Buongiorno, l’obiettivo da parte degli uomini di Spalletti è quello di togliersi una soddisfazione anche contro la Francia del CT Didier Deschamps.

C’è curiosità, inoltre, anche per capire qual è la scelta da parte del tecnico ex Napoli riguardo Giacomo Raspadori: nella partita contro il Belgio, Spalletti ha puntato su Nicolò Barella trequartista, mossa che sicuramente ha dato i suoi frutti. Decisione che il Commissario Tecnico ha replicato in occasione del match di questa sera, con Raspadori che anche questa sera parte dalla panchina. In campo, invece, sia Giovanni Di Lorenzo che Alessandro Buongiorno, entrambi schierati nel terzetto di difesa posto davanti al portiere Donnarumma.

Italia – Francia, Spalletti punta ancora su Barella trequartista: panchina per Raspadori

Luciano Spalletti nel solco della continuità: il Commissario Tecnico della Nazionale ha deciso di schierare nuovamente Nicolò Barella alle spalle dell’unica punta Mateo Retegui, escludendo dai titolari il numero 81 della SSC Napoli, Giacomo Raspadori.

Di seguito, le formazioni di Spalletti e Deschamps schierate per questa sera:

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Luciano Spalletti. FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Nkunku, Coman; Thuram. All. Didier Deschamps.

Scendono in campo dal primo minuto sia Giovanni Di Lorenzo che Alessandro Buongiorno: i due giocatori di proprietà della SSC Napoli vorranno sicuramente replicare l’ottima prova fornita contro il Belgio di Romelu Lukaku, match in cui gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a fare la voce grossa. Entrambi, giocheranno nella difesa a tre messa a punto dall’allenatore di Certaldo, scelta che si è vista spesso all’inizio di stagione anche a Napoli, sotto la guida di Antonio Conte.

Match, quello contro la Francia, che sarà sicuramente monitorato anche dal tecnico leccese, che non vede l’ora a sua volta di riavere i suoi calciatori impegnati in giro per le varie Nazionali di nuovo al centro sportivo di Castel Volturno.