Niente da fare per Lobotka: ecco com’è andato il suo ritorno da titolare

Stanislav Lobotka è tornato titolare in campo un mese dopo, proprio con la sua Slovacchia: ecco com’è andata la sua prestazione

La Slovacchia di mister Calzona è tornata in campo per un big match attesissimo sin dal sorteggio dei gironi di Nations League. Il confronto con la Svezia, però, non è andata come previsto.

Le due formazioni, appollaiate in cima alla classifica del Gruppo 1 della Lega C con 10 punti ciascuno hanno dato vita ad una vera e propria finale. I padroni di casa sono passati subito in vantaggio con Gyokeres, in un momento di forma eccezionale ormai. Uno degli attaccanti più pericolosi d’Europa. Una minaccia costante. La Slovacchia però ha reagito e ha risposto con Hancko. Nella seconda frazione, Isak porta di nuovo gli svedesi in vantaggio. Nel finale saltano tutti gli schemi, ma gli scandinavi hanno la meglio e conquistano di fatto la promozione in Lega B di Nations League, con una giornata in anticipo. Infatti, seppure dovessero perdere la prossima e la Slovacchia riuscisse a vincere contro l’Estonia, a pari punti si contano i risultati negli scontri diretti (2-2 all’andata, 2-1 per la Svezia al ritorno).

Per quanto riguarda il calciatore del Napoli Stanislav Lobotka si è trattato di un gradito ritorno da titolare. Aveva già messo minuti sulle gambe in Inter-Napoli, sostituendo per gli ultimi 30 minuti Gilmour. Ma ora, dopo un mese, è tornato negli undici iniziali. Con oltre il 90% dei passaggi riusciti, 5 contrasti vinti, un intercetto e 56 palloni giocati, non si può dire che abbia giocato sottotono. Ad ogni modo, la Slovacchia può ancora sognare la promozione in Lega B di Nations League, ma passando per i playoff che si disputeranno a marzo con una delle terze classificate provenienti dalla Lega B. Insomma, Lobo può ancora sperare nel salto di categoria.