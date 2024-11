Clamoroso Lukaku, lascia in anticipo la Nazionale: cosa è accaduto

Sono ore calde per Romelu Lukaku. Il calciatore del Napoli lascia in anticipo il ritiro della Nazionale Belga.

Emergono novità importantissime che riguardano da molto vicino Romelu Lukaku. Quest’ultimo, in questa sosta per le Nazionali è tornato a far parte dell’elenco dei convocati scelto dal CT Domenico Tedesco. Il calciatore del Napoli è risultato assente nelle ultime due finestre dedicate alla Nations League a causa di una scelta personale. Infatti, l’obiettivo del giocatore era quello di poter continuare a lavorare affinché trovasse la miglior forma fisica.

Tutto ciò, è in parte avvenuto. Non a caso, il CT ha deciso di convocare l’attaccante per i due impegni contro Italia e Israele. Il primo contro gli azzurri è già archiviato, con gli azzurri che hanno ottenuto il successo esterno. La seconda sfida, invece, è in programma domani sera. Nelle ultime ore, però, sarebbero emerse novità importantissime riguardanti proprio il bomber azzurro.

Lukaku lascia la Nazionale Belga: farà rientro a Napoli in anticipo

Romelu Lukaku ha già archiviato la sosta per le Nazionali. Il giocatore del Napoli non scenderà nuovamente in campo contro Israele. Infatti, dopo aver disputato la partita contro l’Italia si è conclusa l’esperienza dell’azzurro con il Belgio. Come riportato dai colleghi di “LN 24” il giocatore farà ritorno immediatamente in Campania. Infatti, sarebbe emerso una sorta di patto con il CT al momento della convocazione, con l’ex Inter che avrebbe espresso la volontà di disputare una sola sfida.

Il tutto è alquanto “strano”, ma è possibile che Lukaku abbia fatto ciò per farsi trovare pronto in vista della ripresa del campionato. L’attaccante non disputava un match ufficiale con il Belgio dall’Europeo, e ora è risultato disponibile solo ed esclusivamente per l’importante partita contro l’Italia che però non ha prodotto gli effetti sperati.

Nelle prossime ore, quindi, è atteso un ritorno di Big Room a Napoli. Naturalmente, ad accoglierlo ci sarà Antonio Conte che avrà modo di lavorare con il suo pupillo per una settimana intera. Si tratta, infatti, di un ritorno molto importante in vista del big match contro la Roma in programma domenica 24 novembre alle ore 18.00. Un altro aspetto da non sottovalutare è legato alle condizioni del giocatore. Quest’ultimo, non ha ancora trovato la forma fisica migliore e starebbe lavorando affinché ciò possa essere raggiunto. Infatti, sarà importante vedere la preparazione settimanale che svelerà le condizioni dell’ex Roma.