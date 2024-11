Verso Inter-Napoli, gesto a sorpresa di Conte nella rifinitura: cosa è successo

Manca sempre meno al big match di San Siro tra l’Inter e il Napoli: spunta il gesto a sorpresa da parte di uno dei grandi ex della serata, ossia Antonio Conte.

Grande attesa in casa Napoli per il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A, con gli uomini di Antonio Conte che affronteranno l’Inter allo stadio San Siro (fischio d’inizio in programma per le 20:45). La speranza da parte degli azzurri è quella di difendere il primo posto in classifica e di restarci in vista della terza sosta di stagione per le Nazionali, che si aprirà non appena andrà in archivio la giornata in corso.

Una sfida che, per ovvi motivi, sarà speciale per Conte, che in nerazzurro ha vinto uno Scudetto e che ha avuto un ruolo importante nel nuovo ciclo di successi dell’Inter, che questa sera proverà però a fargli uno scherzetto. D’altro canto, il tecnico leccese vuole fare di tutto per evitare che, almeno per le prossime due settimane, sia l’Inter a guardare dall’alto il suo Napoli, in classifica. Rifinitura blindata da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, così come si evince quest’oggi dalle colonne de Il Corriere dello Sport.

Inter Napoli, Conte blinda la rifinitura: le ultime novità

Antonio Conte blinda il suo Napoli, con la speranza di ritrovarsi con un primo posto altrettanto blindato dopo il big match di questa sera, allo stadio San Siro, contro l’Inter.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive:

“Top secret. L’allenamento del Napoli andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stato sigillato come un X-File: quella in programma oggi a San Siro, del resto, non è una partita qualsiasi. In ballo c’è il primo posto, a qualsiasi costo, uno-ics-due: l’Inter è costretta a vincere per completare il sorpasso e chiudere in testa da sola alle porte della sosta, mentre gli azzurri hanno a disposizione anche il pareggio per trascorrere in cima un’altra pausa in beata solitudine. I calcoli, comunque, non appartengono a questo mondo, a questo tipo di sfide, e tantomeno alla mentalità del signor Antonio e di Simone Inzaghi. Grande confronto, emozionante, da prima serata e vestito chic. Ma anche partita a scacchi”.

Lo stesso quotidiano, inoltre, fa sapere che potrebbe esserci una novità a sorpresa in termini di formazione: