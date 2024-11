Polemiche Inter-Napoli, Inzaghi risponde a Conte: le sue parole

Inter Napoli, il post partita è di fuoco: Simone Inzaghi risponde alle dichiarazioni di Antonio Conte.

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa nel post partita di Inter-Napoli 1-1. L’allenatore piacentino esce col rammarico di aver visto la propria squadra sbagliare un tiro dal dischetto che avrebbe potuto regalargli 3 punti, fondamentali per il sorpasso in classifica ai danni del Napoli. In merito all’episodio Conte ha espresso tutta la propria rabbia e contrarietà ad una modalità d’uso, ritenuta inadatta.

Inter Napoli, Inzaghi replica: “Conte? Parla per conto suo”

Antonio Conte, anche lui in conferenza stampa, ha rilasciato un messaggio chiaro all’indirizzo del corpo arbitrale: “Oggi sono arrabbiato per questa cosa del VAR, non per la decisione: sentirmi dire che non può intervenire la prendo come una presa in giro. Dico per tutti gli allenatori, non solo per me“.

Una dichiarazione non sposata dal tecnico dell’Inter che ha replicato in maniera secca e concisa: “Antonio ha parlato per conto suo. Dobbiamo dare una mano agli arbitri che stiamo facendo del loro meglio”. Uno scenario che implica ancora più confusione in una situazione che sembra sempre di più peggiorare giornata dopo giornata.