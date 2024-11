Trevisani: “Napoli è primo, qual è il problema? Inter? Inzaghi tiene tantissimo alla partita…”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

Si parla tanto di Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Il chiacchiericcio mediatico attorno alla squadra azzurra si è fatto importante anche in vista della prossima partita contro l’Inter, sfida cruciale in vista della prossima sosta per le nazionali.

Il lavoro di Antonio Conte non è stato delegittimato dallo Stadio Maradona subito dopo la partita, con i tifosi dagli spalti che hanno applaudito gli azzurri al netto della sconfitta e della prestazione mostrata in quel di Fuorigrotta.

Eppure, in questi giorni sono tante le analisi che si sono spese in diretta tv ed in radio proprio riguardo la prestazione degli azzurri contro l’Atalanta, a partire dalla brutta sconfitta patita contro la Dea.

Trevisani analizza il momento del Napoli

Riccardo Trevisani, giornalista di Sportmediaset, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Si deve andare al di là del risultato, non c’è solo quello che conta. Il Napoli non ha fatto una brutta partita contro l’Atalanta. Il 3-0 lascia un senso di vuoto e sconfitta, quasi disperazione, ma non è stata così drammatica”, ha detto Trevisani.

“Ha preso il palo McTominay, se va dentro quell’occasione vediamo come finisce. Penso ci voglia molta calma e credo che darà grande soddisfazione a Conte, a De Laurentiis e al pubblico. Penso dall’inizio che il Napoli lotterà per lo Scudetto. C’è chi non vedeva l’ora di andare contro al Napoli e a Conte, che non è simpaticissimo a tutta Italia”, le parole di Trevisani.

Ed ancora, le parole del giornalista ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli “Milan, Atalanta e Inter di seguito non sono facili da affrontare. Il Napoli in questa settimana avrà dei vantaggi. Bisogna lavorare, Rrahmani e Buongiorno senza riferimenti possono andare in difficoltà. Ci vuole tempo, non è che il Napoli dopo otto giornate prende e vince il campionato. Se giochi con una squadra che riesce a metterti un uomo addosso, e una volta che ce l’ha, a Lukaku non puoi chiedere di liberarsi della marcatura. È successo non solo con Hien, ma anche con Bremer”.