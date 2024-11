“Conte dovrà riflettere su un punto”: il consiglio di Chiariello dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi sulla sconfitta del Napoli patita allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta.

Il Napoli ragiona su quella che è stata la sconfitta di domenica contro l’Atalanta. La squadra di Antonio Conte è stata letteralmente surclassata da quello che è stato il gioco di Gasperini, in grado di imbrigliare gli azzurri dal primo all’ultimo minuto. Dopo sei vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, la corsa degli azzurri è andata a sbattere contro la Dea e questo ovviamente sta aprendo ad ampie riflessioni anche tra gli addetti ai lavori.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Campania Sport su Canale 21, soffermandosi proprio su quanto accaduto contro l’Atalanta al Maradona: “Ci sta, perché aveva ragione Conte, l’Atalanta è un progetto più avanti rispetto a quello del Napoli. Ci sta che oggi l’Atalanta sia più forte del Napoli, non è detto che lo sia a fine stagione, ha ribadito Conte”, le parole di Chiariello.

Napoli, l’analisi di Chiariello dopo la sconfitta contro l’Atalanta

“Quando Conte diceva che è fieno in cascina e che non avevano fatto nulla di straordinario e che sarebbero arrivati tempi magri, è un work in progress. Certo la proposta di gioco del Napoli non mi convince e non mi convinceva, vinceva con la forza e la qualità dei suoi calciatori, ma non è ancora una squadra compiuta ed oggi ne ha avuto la dimostrazione”, ha ancora detto Chiariello senza troppi giri di parole.

Il giornalista ha poi provato a gettare le basi per un vero e proprio coniglio da dare allo stesso Antonio Conte: “Perché il Napoli non ha la capacità propositiva della fase offensiva per poter rimediare ad uno svantaggio. Non guardate alla partita col Parma, viene espulso Suzuki e un terzino va in porta, è solo un caso assolutamente anomalo”.

“Il Napoli solo due volte è andato sotto in 11 partite, col Verona e con l’Atalanta, ed ha perso entrambe le volte 3-0. Il Napoli – ha ancora proseguito Chiariello – quando deve recuperare la partita si sfilaccia, si allunga, si prende l’uno contro uno in faccia e subisce. E’ questo il punto sul quale Conte deve riflettere, solo una volta si è fatto recuperare dal Como e poi ha vinto”, ha ancora detto ai microfoni di Canale 21.