Behrami critica a Conte a DAZN: “Basta parlare del decimo posto, ADL ha costruito una mentalità vincente”

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha parlato della sconfitta degli azzurri ai microfoni di DAZN: spunta la critica ad Antonio Conte.

La sconfitta con l’Atalanta è stata pesante da digerire per i tifosi del Napoli ma anche per gli stessi calciatori che ora dovranno affrontare l’Inter con la consapevolezza di dover subito rialzare la testa. Gli azzurri non sono mai stati realmente in grado di mettere in difficoltà la Dea, e proprio su questo dovrà lavorare lo stesso Conte per non farsi trovare impreparato a San Siro.

Lo stesso allenatore, però, ha rimarcato anche nel post partita quanto questa squadra debba ancora lavorare e che il progetto è soltanto all’inizio, sottolineando come l’Atalanta ad oggi sia più forte degli azzurri. Spesso Conte ci ha tenuto a fare delle sottolineature chiare su quanto a questa squadra serva tempo, anche in relazione al decimo posto dello scorso anno e tutte le problematiche emerse la scorsa stagione.

Behrami e la critica ad Antonio Conte

Valon Behrami, uno che nella sua carriera ha conosciuto molto bene la piazza di Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN andando a criticare proprio le parole di Antonio Conte relative alla scorsa stagione azzurra: “C’è una cosa sul Napoli, De Laurentiis ha costruito negli anni una squadra che ha una mentalità incredibile. 15 anni praticamente di qualificazione nelle coppe europee e addirittura arriva allo scudetto”, ha detto Behrami.

“Sembra che tutto è partito dall’anno scorso, cioè ogni volta che parla Conte ‘L’anno scorso decimi, l’anno scorso è successo…’. Ma il paragone non è all’anno scorso, questa qua è una squadra che ha otto undicesimi di quella che ha vinto lo scudetto”, ha ancora detto l’ex centrocampista.

“La mentalità vincente già ce l’ha. Cioè se facciamo riferimento a quello che è successo l’anno scorso, allora è tutto di guadagnato quello che fa Conte, perché sono tutte situazioni dove peggio di così non posso fare. Allora secondo me – ha proseguito Behrami – bisogna smettere dire l’anno scorso decimi con tutto quello che viene di guadagnato, perché il Napoli è una squadra attrezzata per vincere. Ha speso tantissimo oltre ad avere una base di alto livello”, le parole dell’ex azzurro.