Napoli-Atalanta, strepitosa accoglienza da parte dei tifosi: il comunicato è da brividi!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Atalanta. Intanto, il club azzurro si è reso autore di un comunicato da brividi.

Napoli-Atalanta non sarà una sfida come le altre. L’attuale primo posto in classifica ha portato molto entusiasmo tra le file azzurre, e in modo particolare nell’intero ambiente. I tifosi sono letteralmente impazziti dove le prime dieci giornata di Serie A, motivo per il quale non hanno intenzione di essere lontani dalla squadra. Nel lunch match in programma oggi alle ore 12.30 è previsto il pubblico delle grandi occasioni che proverà a spingere la squadra verso la vittoria. La partita contro l’Atalanta sarà tutt’altro che semplice, ma gli azzurri proveranno ad ottenere ancora i tre punti.

La vittoria in trasferta a Milano ha “ridimensionato” gli obiettivi della squadra, la quale ora crede nella vittoria finale. Sebbene la stagione sia ancora molto lunga, i numerosi successi potrebbero dare una spinta in più ai partenopei. Oggi, sarà molto importante conquistare punti per riallargare il gap con Juventus, Milan e non solo. Non a caso, allo stadio Diego Armando Maradona è previsto il pubblico della grandi occasioni. Di seguito le ultimissime sui biglietti venduti.

Napoli-Atalanta, il Maradona è sold out: i numeri

Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad aprire le porte ai tifosi del Napoli, Oggi, alle ore 12.30, è in programma la super sfida contro l’Atalanta valida per l’undicesima giornata di Serie A. In testa alla classifica ci sono proprio i partenopei, i quali proveranno ad ottenere l’ennesimo risultato positivo dinanzi al proprio pubblico. Intanto, il club campano tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato che l’impianto di Fuorigrotta è completamente sold out per l’occasione. Di seguito il comunicato.

“Tutti uniti per il Napoli. Anche oggi saremo più di 50.000 al Maradona per la sfida contro l’Atalanta. Vi aspettiamo per tifare insieme, Forza Napoli Sempre!”.

Quella dei tifosi azzurri è l’ennesima dimostrazione verso la squadra e ancor più nei confronti di Antonio Conte. I sostenitori credono ciecamente nel lavoro svolto dal tecnico salentino, motivo per il quale sono entusiasti di vedere i propri beniamini. Oggi contro l’Atalanta sarà una partita dal sapore particolare, visto anche il big match in programma la prossima settimana contro l’Inter. Infatti, sarà molto importante per gli azzurri conquistare punti per poi preparare al meglio l’insidiosa trasferta a San Siro.