Il Napoli cade al Maradona, ma Conte ha fatto centro: arriva la reazione del pubblico

Sconfitta pesante per il Napoli contro l’Atalanta. Al triplice fischio, però, è arrivata la reazione del pubblico: il segnale è chiarissimo, Conte gongola.

Una sconfitta bruciante, sulla quale Antonio Conte dovrà lavorare per individuare cosa non ha funzionato: il Napoli esce dal Maradona leccandosi le ferite, con l’Atalanta che si è imposta per 3-0 a Fuorigrotta con una prestazione importante. Gli azzurri non sono mai sembrati realmente in grado di rimettere in piedi la partita, con la Dea abile anche ad addormentare il gioco soprattutto nel secondo tempo.

Napoli che non ha giocato male, stando anche a quelle che sono le analisi degli addetti ai lavori: hanno giocato meglio loro, il sunto di quelli che sono i tantissimi commenti anche dei tifosi che si sono scatenati sui social per commentare la partita.

Napoli sconfitto al Maradona, la risposta dei tifosi

Antonio Conte sta lavorando a livello tattico ma anche sulla testa dei calciatori. Oltre a questo, l’allenatore del Napoli sta anche cercando il modo di creare un collante forte con la piazza. Oggi il segnale è stato evidente, vista la reazione del pubblico una volta arrivato il triplice fischio.

Il pubblico ha applaudito la squadra, cantando sugli spalti e dando un abbraccio caloroso a tutta la squadra nonostante la sconfitta. Un segnale di quanto Conte sia riuscito a far centro nei cuori dei tifosi, andando già da adesso a fortificare un legame che nel corso della stagione potrebbe essere fondamentale per raggiungere gli obiettivi.