“È stato ad un passo dall’Atalanta…”: il retroscena di mercato spiazza i tifosi del Napoli!

Un noto calciatore del Napoli è stato ad un passo dall’Atalanta alcuni mesi fa. Di seguito un retroscena di mercato molto importante.

Il Napoli ha messo a segno un mercato molto importante nell’ultima estate. Naturalmente, il tutto si riflette poi sul rettangolo di gioco, dove la squadra sta riuscendo ad esprimersi al meglio. Ovviamente, il merito è anche di Antonio Conte che ha creato una rosa ideale alle sue esigenze e stile di gioco. Va però ricordato che tale missione è stata possibile grazie alla decisione della società di investire una grossa somma di denaro sul mercato. Infatti, il presidente De Laurentiis e i dirigenti hanno ritenuto opportuno soddisfare le richieste dell’allenatore salentino. Non a caso, alla Corte del Vesuvio sono arrivati tanti profili importanti e sopratutto esperti.

Uno dei primi colpi messi a segno è stato quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli è sempre stato nel mirino di Antonio Conte, il quale una volta firmato con il club azzurro ha fatto partire un vero e proprio assalto. Sulle tracce del centrale c’erano tante squadre, e in modo particolare anche l’Atalanta. Infatti, nelle ultime ore sarebbe nato una sorta di retroscena di mercato che riguarda proprio il nuovo pilastro partenopeo.

Buongiorno è stato ad un passo dall’Atalanta: il retroscena di mercato

Alessandro Buongiorno avrebbe potuto non vestire mai la maglia del Napoli. Sebbene, oggi il calciatore sia “intoccabile” nello scacchiere di Conte, in passato c’è stato un importante retroscena di mercato che ha condizionato il suo futuro. Come riportato da “La Repubblica” nell’estate del 2023 l‘Atalanta decise di puntare forte sul centrale italiano. La Dea mise sul piatto ben 25 milioni di euro, ma fu lo stesso calciatore a voler rimanere ancora un anno a Torino.

La musica è però cambiata nell’estate del 2024. Alessandro Buongiorno ha raggiunto la maturità definitiva, motivo per il quale ha accettato l’offerta presentata dal Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il tecnico ha dimostrato tutta la sua fiducia nei suoi confronti, motivo per il quale la scelta è stata “semplice”. D’altra parte, anche la dirigenza azzurra ha soddisfatto le richieste di Urbano Cairo presentando un’offerta da ben 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Una volta raggiunto l’accordo, il giocatore è immediatamente approdato a Napoli. Le prestazioni son state subito esaltanti e l’hanno consacrato come uno dei migliori difensori della Serie A. Oggi, proprio contro l‘Atalanta si tratterà di una prova importante per dimostrare ancora una volta tutte le sue qualità.