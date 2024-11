“Conte punterà tutto su un azzurro”, il rendimento lo premia: la decisione è confermata!

Manca sempre meno alla prossima sfida tra Napoli e Atalanta. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 12,30 allo stadio Maradona.

Oggi non è una domenica qualunque. Ad aprire la Serie A nella giornata odierna, sarà il big match tra Napoli e Atalanta. L’attesa per la partita è altissima, ancor più perché gli azzurri occupano la prima posizione in classifica. Tutto ciò, sprona gli avversari che proveranno a “frenare” la cavalcata di Antonio Conte e i suoi ragazzi. In realtà, la missione appare più difficile del previsto. Non a caso, dalla rosa azzurra emergono alcuni dettagli chiave. In modo particolare, è possibile notare un cambio d’atteggiamento che ha favorito il gruppo nelle prime dieci giornate. Tutto ciò, ovviamente, è stato reso possibile anche grazie ai diversi colpi di mercato.

Uno degli acquisti più attesi è stato senza dubbio quello di Romelu Lukaku. Quest’ultimo, dopo un corteggiamento durato tutta l’estate è finalmente arrivato a Napoli, dove ha ritrovato Antonio Conte. I due condividono un legame indissolubile, motivo per il quale il giocatore sente una fiducia senza limiti. Naturalmente, tutto ciò si riflette poi in campo dove il belga riesce ad esprimersi al meglio. A tal proposito, anche in occasione del match odierno contro l’Atalanta, l’allenatore punterà tutto su Big Room per arrivare alla vittoria.

Conte si affida a Lukaku contro l’Atalanta: le ultimissime

Antonio Conte è al lavoro per schierare la miglior formazione possibile contro l’Atalanta. Il tecnico conosce l’importanza del match in programma oggi al Maradona, e non vuole commettere errori grossolani. Come riportato da “TuttoSport” l’allenatore salentino si affiderà ancora una volta a Romelu Lukaku. Quest’ultimo, si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione, e i numeri confermano questa tesi.

“Big Room ha giocato fin qui 571′ minuti partecipando a ben otto reti siglate dal Napoli. Contro ci sarà Retegui che ha segnato ben quattro reti nelle ultime cinque trasferte. Quindi, Conte si affiderà a Lukaku per tenere lontano le inseguitrici, e ancor più per provare a battere l’Atalanta che non perde dallo scorso 24 settembre”.

Il rendimento del calciatore belga è sicuramente molto importante. Sebbene la sua condizione fisica non sia delle migliori, l’attaccante riesce a giocare per la squadra e ad essere decisivo in diverse occasioni. Infatti, proprio la rete contro il Milan è stata importantissima per sbloccare la gara e proiettarla verso la giusta direzione. Antonio Conte si aspetta lo stesso atteggiamento anche contro l’Atalanta.