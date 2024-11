UFFICIALE – Napoli, ecco la terza maglia: omaggio al Giappone

Il Napoli, in attesa della gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini, ha svelato la terza maglia di questa stagione.

Dopo aver battuto il Milan martedì scorso, il Napoli è chiamato ad un altro scontro diretto. Domani, esattamente alle 12.30, gli azzurri sfideranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Come ribadito dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del match, di fatto, gli azzurri hanno di fronte a loro una partita molto difficile. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini, in casa Napoli bisogna registrare l’annuncio della terza maglia per questa stagione.

Napoli, la terza maglia è un omaggio alla città giapponese di Kagoshima

Il club partenopeo, tramite sia il proprio sito che i propri canali social, ha svelato la terza divisa della prima squadra per l’annata 2024/25. Questa maglia, come comunicato dallo stesso Napoli, è un omaggio alla cultura giapponese, esattamente alla città di Kagoshima.

Quest’ultima, infatti, è gemellata con il capoluogo campano. Queste due città, di fatto, hanno tanti punti in comune: dal fatto di essere due realtà portuali ai due vulcani che la fanno da padrone nel loro rispettivo paesaggio.