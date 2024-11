Napoli-Atalanta, giocherà Lobotka? La decisione di Conte

Si avvicina Napoli-Atalanta. Come sta Lobotka? Spunta la decisione che riguarda lo slovacco in vista della partita contro la Dea.

Dopo la vittoria conquistata contro il Milan, c’è grande fiducia in casa Napoli per quello che sarà il prosieguo di questo tour de force annunciato. La squadra di Conte, infatti, dovrà vedersela con Atalanta, Inter e Roma dove aver affrontato i rossoneri, non proprio una passeggiata di salute considerando il valore tecnico di tutte queste squadre.

E cosi Conte sta anche studiando quale possa essere la formazione ideale da schierare proprio contro la Dea, nella speranza di trovare la quadra giusta per imbrigliare la squadra di Gasperini. C’è una situazione che tiene botta e che riguarda Stan Lobotka.

Napoli, la decisione di Conte su Lobotka in vista dell’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando attentamente la situazione di Lobotka: lo staff medico non vuole forzare il rientro, ed ecco perchè ad oggi la sua presenza con l’Atalanta non sembra plausibile. Antonio Conte, insomma, ha chiesto nuovamente a Billy Gilmour di scaldare i motori.

Potrebbe essere ancora il centrocampista scozzese a scendere in campo, per la quarta volta consecutiva: l’ex Brighton ha sostituito al meglio Lobotka fino a questo momento, l’allenatore ha piena fiducia nelle sue capacità ed ecco perché c’è sinergia tra staff medico e tecnico nel non andare a forzare la mano per far rientrare Lobotka in campo.