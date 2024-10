Kvara e Simeone festeggiano Maradona, l’omaggio social è spettacolare: avete visto?

Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone rendono omaggio sui social a Diego Armando Maradona, in quello che sarebbe stato il giorno del suo sessantaquattresimo compleanno.

Giornata particolare per il Napoli e per i suoi tifosi: quest’oggi, Diego Armando Maradona, grande bandiera della storia del club partenopeo, avrebbe compiuto sessantaquattro anni. In città si respira l’aria della grande festa, oltre che dell’inevitabile emozione per un campione che ci ha lasciati fin troppo presto. Anche nella serata di ieri, dopo la grande vittoria della squadra di Antonio Conte contro il Milan, incrocio che ha caratterizzato gli anni di Maradona in maglia azzurra, la squadra ha voluto dedicare i tre punti al fuoriclasse argentino. L’omaggio di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa ha toccato il cuore di tutti i supporters di fede partenopea.

Nel mentre in città sono molteplici le iniziative per ricordare El Pibe De Oro, compresa quella toccante che si sta tenendo al Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli, anche alcuni calciatori hanno tenuto a ricordare Diego sui social. Da Khvicha Kvaratskhelia, autore del secondo gol contro il Milan, fino all’argentino Giovanni Simeone: il ricordo dei due azzurri social fa in poco tempo il giro della rete.

Compleanno Maradona, il gesto social di Kvara e Simeone è straordinario

Grande emozione a Napoli in queste ore per il ricordo del mai dimenticato Diego Armando Maradona, che quest’oggi avrebbe compiuto sessantaquattro anni.

In giornata, è arrivato l’omaggio da parte della SSC Napoli, con un post davvero toccante che ha toccato il cuore di tutti i tifosi, che oggi ricordano il grande beniamino a poco meno di quattro anni dalla sua prematura scomparsa.

Anche Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone hanno tenuto a ricordare Maradona. “Happy birthday King”, ha scritto il fuoriclasse georgiano nella sua storia Instagram. “Ho visto Maradona”, ha invece scritto il Cholito, pubblicando una sua foto davanti al murales al Largo Maradona, meta turistica ormai tra quelle più visitate dell’intera città di Napoli. Lì, dove i tifosi questa sera si sono ritrovati per rendere omaggio a un campione che mai sarà dimenticato all’ombra del Vesuvio.

A seguire, le immagini del toccante omaggio dei supporters di fede azzurra ai Quartieri Spagnoli: