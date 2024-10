Primavera Napoli, il risultato contro il Palermo è clamoroso: il tabellino del match

Grande soddisfazione per il Napoli Primavera: il risultato portato a casa nella sfida odierna contro il Palermo è super. Gioia incontenibile per gli azzurrini, che continuano sul loro ottimo periodo di forma.

Sei gol per regalarsi tre punti e la quarta vittoria consecutiva: contro il Palermo, è un vero e proprio show per il Napoli Primavera, nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Primavera 2.

Una prova più che convincente per la squadra allenata da Rocco, che sembra aver trovato la strada giusta e una continuità che manda segnali importanti al resto della concorrenza. Decisive le reti siglate da Raggioli (25′, 52′), Gioielli (54′, 73′), Popovic (65′) e Ballabile (90′). Un match che, così come dimostra anche il risultato a tabellino, è stato letteralmente dominato dai partenopei che, grazie a questi tre punti preziosissimi in trasferta, si portano dodici punti in classifica del Gruppo B del campionato Primavera 2.

Primavera 2, Palermo – Napoli 0-6: il tabellino del match

Vittoria roboante per il Napoli Primavera, che continua a raccogliere segnali positivi nella trasferta di Palermo, espugnata dagli azzurrini con un sonoro 0-6.

Palermo: 1 Mondello, 2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Vaiana, 5 Di Maro, 6 D’Acquisto, 7 Occhione, 8 Russo, 9 Di Mitri (Cap.), 10 Essa, 11 Barranco. A disp.: 12 Ingrassia, 13 Mattaliano, 14 Vitale, 15 Runza, 16 La Mantia, 17 Visconti, 18 Martinez, 19 Vaccaro, 20 Brutto, 21 Salvador. All.: Del Grosso.

Napoli: 1 Sorrentino, 2 Colella, 3 D’Angelo, 4 Gioielli, 5 Gambardella, 6 Esposito, 7 Malasomma, 8 De Chiara (Cap.), 9 Raggioli, 10 Popovic, 11 Borriello. A disp.: 12 Gisondi, 13 Zago, 14 Distratto, 15 Napoletano, 16 Borrelli, 17 Ballabile, 18 Distratto, 19 Pinzolo, 20 Della Salandra. All.: Rocco.

Marcatori: (25′, 52′), Gioielli (54′, 73′), Popovic (65′) e Ballabile (90′)