Non solo Kvara, a Milano incontro per un altro rinnovo: i dettagli

Non soltanto il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia a tenere banco in casa Napoli: nelle prossime ore, in quel di Milano, potrebbe arrivare un’altra firma.

Se è vero che il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è al centro del dibattito in casa Napoli, non si può di certo dire sia l’unico caso. Quello del georgiano è senza dubbio un tema molto caldo, considerando che rappresenta per la società stessa un patrimonio importante e che lo stesso Antonio Conte spera in cuor suo di poter vedere il numero 77 azzurro prolungare il suo accordo con il Napoli; ad oggi, però, le posizioni sono ferme e non sembra ci siano margini di miglioramento.

In questo senso, la proposta del Napoli è di 6 milioni all’anno con bonus compresi, il giocatore ne chiede almeno 8: nelle prossime ore dovrebbe esserci l’incontro tra l’entourage di Kvara e la dirigenza azzurra, un faccia a faccia per provare a venirsi incontro anche se, va detto, sembra davvero molto complicato.

Non solo Kvara, in queste ore sul tavolo anche il rinnovo di Meret

Come detto, non c’è però soltanto il rinnovo di Kvara a tenere banco in casa Napoli: secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, nelle prossime ore potrebbe prendere forma anche il prolungamento di contratto di Alex Meret: il portiere del Napoli è un altro dei punti fermi di Antonio Conte, ed anche per lui si è parlato molto in questi giorni di un incontro per provare a gettare le basi del rinnovo.

Il suo agente, Federico Pastorello, incontrerà Giovanni Manna – stando a quanto riportato da Il Mattino – e Meret potrebbe scendere in campo contro il Milan già con il rinnovo sotto il braccio.