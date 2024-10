Milan-Napoli, esplode il caso a poche ore dalla partita: spunta la decisione

Si apre il caso a poche ore dalla sfida tra Milan e Napoli: la decisione dell’allenatore è sorprendente ma anche molto rischiosa.

Mancano ormai pochissime ore al match di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie A. Il Milan ospita il Napoli, con gli azzurri che affronteranno cosi la prima partita di un ciclo di ferro che vedrà la squadra di Conte impegnata contro Milan appunto, Atalanta, Inter e Roma. Contro i rossoneri la primissima fase di questa scia di partite dove per il Napoli sarà necessario mettere in campo tutto.

Se in casa Napoli ci si prepara al tour de force, in casa Milan si è aperto un vero e proprio caso: per la partita di stasera, infatti, si parla ormai da ore di una formazione senza Rafa Leao in campo tra i titolari. Una notizia che sta facendo discutere e che sta diventando centrale all’interno del dibattito tra i tifosi del Napoli.

Milan-Napoli, Leao out: si apre il caso a poche ore dal match

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Leao non sarà della partita e al netto delle parole di Fonseca durante la conferenza stampa di ieri, lasciare l’attaccante portoghese fuori rappresenta comunque un caso aperto. Una scelta forte e rischiosa per lo stesso allenatore, che deciderà con ogni probabilità di schierare dal primo minuto Noah Okafor.

Da capire, adesso, se questa decisione – puramente di natura tecnica – avrà delle conseguenze anche sul rendimento della squadra in campo, viste anche le assenze di Theo e Reijnders.