La cura Conte funziona: Lukaku stappa il record

Lukaku stappa il record: ecco la prodezza del belga nel match di Serie A contro il Milan di Paulo Fonseca.

Per allungare sulle pretendenti allo scudetto il Napoli di Antonio Conte dovrà guadagnarsi sul campo del Milan 3 punti fondamentali per inseguire un sogno, già vissuto due stagioni fa. I partenopei per dare seguito ad una serie di risultati utili dopo la sconfitta al debutto contro il Verona, dovranno dare il meglio di sè anche per alzare ancor di più il morale in vista del filotto di big match che li vedrà impegnati durante tutto il mese di novembre. A scuotere il match contro il Milan è stato Romelu Lukaku che ha portato in vantaggio il Napoli al minuto 5.

Milan Napoli, Lukaku taglia un nuovo traguardo: il dato

Nonostante le numerose critiche a Romelu Lukaku per via di una condizione fisica non propria ottimale in questo inizio di stagione, il gigante belga è riuscito a tagliare un traguardo non del tutto scontato. L’ex Inter ha siglato il vantaggio partenopeo al minuto 5 dopo essersi smarcato dai difensori rossoneri e, trovatosi uno contro uno con Maignan, non ha avuto pietà dell’estremo difensore francese.

Per lui è arrivato il 51esimo sigillo sotto la gestione Conte tra Inter 2019/20, 2020/21 e Napoli 2024/25 e la centesima partecipazione ad un gol in Serie A. Lukaku, infatti, ha siglato 74 reti in Serie A, di cui 23 tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho prima e Daniele De Rossi poi. Sono 26 gli assist totali per il centravanti del Napoli.