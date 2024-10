Ultimissime news Napoli, annuncio da urlo: quanti tifosi ci saranno a San Siro

Grande entusiasmo in città in seguito alla vittoria del Napoli contro il Lecce: a dimostrarlo è il numero di tifosi che saranno presenti allo stadio San Siro.

Un primo posto blindato, con tanto di allungo su Inter e Juventus: un lunedì dal sapore più che dolce per il Napoli, che ha chiuso in classifica con 22 punti e un margine sul secondo posto (occupato proprio dai nerazzurri, ndr) che è arrivato a quattro punti. Lo scenario della vigilia, in vista della sfida contro il Milan, è sicuramente entusiasmante, ma la volontà di Antonio Conte è quella di mantenere tutti con i piedi per terra. L’obiettivo è sì quello di continuare a confermarsi e sorprendere, ma c’è anche la necessità di non lasciarsi andare a eccessivi entusiasmi.

Contro il Milan, citando le parole di Conte poco dopo il fischio finale di Napoli – Lecce, non sarà una passeggiata di salute, motivo per cui servirà la versione migliore degli azzurri per aspirare a un risultato positivo allo stadio San Siro. Ovviamente, servirà anche il massimo supporto dai tifosi che saranno a Milano per sostenere i propri beniamini: proprio a tal riguardo, spunta il numero di supporters che saranno a San Siro, al seguito della squadra partenopea.

Milan – Napoli, saranno 4mila i tifosi al seguito degli azzurri: la rivelazione

Quanti tifosi della SSC Napoli saranno presenti martedì sera, allo stadio San Siro, per la sfida contro il Milan? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa luce sul numero dei supporters partenopei in trasferta.

Saranno quattromila i tifosi azzurri che sosterranno i propri beniamini nel big match della decima giornata di Serie A, il cui fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“I tifosi al seguito del Napoli nel settore Ospiti saranno quattromila, ma come di consueto altri saranno sparpagliati negli altri spicchi di San Siro”.

Il Napoli ha bisogno dei suoi tifosi e questi ultimi, ancora una volta, hanno risposto presente: gli uomini di Antonio Conte potranno contare tutto il supporto dei propri supporters, nonostante l’atmosfera della squadra di casa si preannuncia rovente. D’altronde, anche il Milan ha bisogno impellente di punti per muovere la sua classifica, ma gli azzurri hanno tutte le intenzioni di mettere il bastone tra le ruote a Paulo Fonseca e ai suoi uomini. Gli ingredienti per una sfida super divertente sembrano esserci tutti.