Ultime Napoli calcio, richiesta di Conte alla squadra: che messaggio di sfida al Milan!

Antonio Conte fa da motivatore in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan: spunta la richiesta fatta dal tecnico a tutta la squadra azzurra.

La vittoria ottenuta contro il Lecce ha regalato altri tre punti preziosi per il Napoli, che chiude la nona giornata del campionato di Serie A con un allungo a quattro punti sull’Inter seconda in classifica, complice anche il pareggio per 4-4 della squadra di Simone Inzaghi nel derby d’Italia contro la Juventus. L’entusiasmo in casa azzurra, com’è inevitabile che sia, è alle stelle, anche se Antonio Conte tiene a mantenere tutto l’ambiente con i piedi ben saldi per terra.

Contro il Milan, però, c’è l’occasione di mandare un messaggio forte ulteriore alle pretendenti: il big match contro i rossoneri rappresenta un test di livello per i partenopei, che vogliono continuare a vincere e a mantenere a distanza di sicurezza le altre squadre, oltre che a guadagnare magari ulteriore terreno ai danni della squadra di Paulo Fonseca. Ecco che, allora, Conte veste i panni del motivatore e avanza le sue prime richieste alla squadra: in particolare, il salentino vuole mettere tutti nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, senza particolari condizionamenti esterni, così come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Verso Milan – Napoli, Conte carica la squadra: la rivelazione

Il Napoli vuole continuare sulle orme dell’ottimo inizio di stagione che ha consegnato un primo posto in solitaria in classifica, con tanto di allungo su Inter e Juventus alla chiusura della nona giornata del campionato di Serie A.

Un risultato positivo contro il Milan sarebbe un segnale davvero importante da parte degli azzurri, chiamati comunque a offrire una grande prestazione per fare in modo che si possa tornare da San Siro (la sfida è in programma per martedì sera, alle ore 20:45) con una soddisfazione. Antonio Conte sa cosa serve per ciò, così come sottolineato anche dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Conte chiederà ai suoi ragazzi di non farsi condizionare da nulla, l’esame San Siro è molto significativo sia per la prestazione che per il risultato. Riuscire a superare Milan – Napoli con una prova di forza potrebbe spingere gli azzurri verso picchi d’autostima molto alti, a danno del Milan che perderebbe ulteriore terreno in classifica”.

Senza dimenticare che Milan – Napoli è una delle sfide storiche della Serie A, quella contro i rossoneri è una tappa di fondamentale importanza per gli azzurri. Per sognare, insomma, servirà un risultato all’altezza delle aspirazioni della piazza, a questo punto legittime considerando l’inizio di stagione dei partenopei.