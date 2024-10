Milan, Fonseca prepara la mossa anti-Kvara: novità sulle scelte contro il Napoli

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, continua a preparare la sfida contro il Napoli. L’allenatore portoghese valuta come fermare il talento di Khvicha Kvaratskhelia.

In casa Napoli, tutti i riflettori sono ora puntati alla sfida contro il Milan. Grande classica della storia della Serie A, quella contro i rossoneri è una sfida che può dare indicazioni importanti in ottica classifica, che vede ora la compagine guidata da Antonio Conte con 22 punti in testa, a più quattro lunghezze dall’Inter di Simone Inzaghi. L’obiettivo è quello di mandare un ulteriore segnale alle altre compagini e di continuare sull’ottimo momento di forma palesato in questa prima fase di stagione.

D’altro canto, il Milan (che non ha giocato l’ultima partita di campionato contro il Bologna per l’emergenza maltempo, con la sfida che è stata rinviata a data da destinarsi) vuole accorciare il distacco dai partenopei e non intende sfigurare davanti ai propri tifosi. Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha però diversi ostacoli da superare, soprattutto dal punto di vista delle disponibilità. Matteo Gabbia e Tammy Abraham non saranno del match, così come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders non ci saranno per squalifica. Malgrado ciò, l’allenatore ex Roma e Lille sta valutando le scelte migliori per arginare i partenopei, in primis Khvicha Kvaratskhelia: a tal proposito, è ballottaggio tra Davide Calabria ed Emerson Royal.

Verso Milan – Napoli, ballottaggio tra Calabria ed Emerson Royal: le ultime

Da Milanello arrivano le ultime novità di formazione in vista della sfida tra i rossoneri e il Napoli, il cui fischio d’inizio è in programma per martedì sera, alle ore 20:45.

Paulo Fonseca intende limitare il più possibile Khvicha Kvaratskhelia, messo spesso in difficoltà da Davide Calabria. Quest’ultimo, però, è in dubbio, per cui è vivo il ballottaggio con Emerson Royal. Di seguito, quanto scritto da Il Corriere del Mezzogiorno a tal riguardo:

“Kvaratskhelia ha sempre avuto in Calabria un rivale ostico, se dovesse recuperare dall’infortunio è probabile che il duello si ripresenterà, altrimenti toccherà ad Emerson Royal”.

Nelle prossime ore si avrà sicuramente un quadro più preciso della situazione legata a Davide Calabria. Per il resto, Fonseca è alle prese con diversi dubbi di formazione dovuti proprio dalle varie defezioni, tra infortuni e squalifiche. Come per esempio in difesa: il dubbio è legato a chi affiancherà Tomori al centro della difesa, vista l’assenza di Gabbia. In queste ore, sembrano in risalita le quotazioni di Thiaw a discapito di Pavlovic.