Conte può contare sul vero Anguissa, il dato è super: nessuno come lui in Napoli-Lecce!

Il Napoli e Antonio Conte hanno finalmente ritrovato la versione migliore di Frank Zambo Anguissa: il primato conquistato contro il Lecce è da urlo.

Il Napoli ha finalmente ritrovato grande solidità difensiva, unita a un ottimo equilibrio di squadra. L’undici azzurro riesce a muoversi in grande sintonia e – quasi – l’intera parte del merito va attribuita ad Antonio Conte. Il tecnico leccese è riuscito, al momento, nell’impresa di recuperare le caratteristiche mentali e tecniche dei propri giocatori. Il manifesto dell’operato dell’allenatore salentino è Frank Zambo Anguissa, centrocampista tornato ad alzare la qualità delle proprie prestazioni in maniera notevole. Il nazionale del Camerun sta facendo la differenza negli ultimi incontri, diventando un vero e proprio tuttofare: fase di interdizione perfetta e servizio di passaggi estremamente qualitativo. A confermarlo è la statistica da urlo ottenuta nella gara contro il Lecce.

Il Napoli ritrova Anguissa, il primato conquistato contro il Lecce fa sorridere Conte

Frank Zambo Anguissa è uno dei protagonisti di inizio stagione. Il centrocampista africano sta ripagando tutta la fiducia riposta nei suoi confronti da Antonio Conte, riuscito a farlo tornare sui propri livelli. A certificare il dominio dell’ex Marsiglia in mezzo al campo sono le statistiche raggiunte in occasione del match di ieri, contro il Lecce: nessuno come Zambo meglio nel numero e nella precisione dei passaggi – 28 quelli riusciti – nella trequarti avversaria, ma non solo. Il calciatore camerunense è stato, inoltre, il migliore nel numero di palle giocate – addirittura 92 – e passaggi riusciti totali – 67 – durante il corso della gara.

Un super Anguissa, che si è inevitabilmente ripreso tutto l’amore dei propri tifosi in seguito alla deludente stagione passata. Il centrocampista permette il mantenimento di un perfetto equilibrio, risultando fondamentale soprattutto nella prima fase di riaggressione a palla persa. Dai suoi pressing sono partite, in molte occasioni, ghiotte possibilità di andare a rete.

Un ruolo decisivo – occorre nuovamente sottolinearlo – è stato giocato da Antonio Conte che sin dal primo momento non ha esitato a mostrare tutta la propria fiducia e ammirazione nei suoi confronti. Un uomo a centrocampo come Anguissa farebbe comodo a tutti, ma il Napoli se lo gode nella speranza di poter condividere altri momenti speciali come quelli di qualche anno addietro. Sempre più leader – seppur silenzioso – sempre più incisivo, sempre più tecnico, sempre più prezioso in mezzo al campo: sempre più Frank Zambo Anguissa, risorsa di fondamentale importanza per gli azzurri di mister Antonio Conte.